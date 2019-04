Fútbol Sala. La triple jornada por la «B» en el gimnasio de Universitario.

En la jornada de hoy domingo, con triple jornada a llevarse a cabo en el gimnasio del Club A. Universitario por la divisional de ascenso «B», se estará completando una nueva fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales. Sin dudas cierra otra fecha clave, la que según los resultados que se vienen registrando, también puede resultar determinante, en lo que hace a las aspiraciones de varios equipos de poder «meterse» en zona de clasificación. Ya se juega la recta final de la fase regular de campeonato en ambas divisionales, y como hemos venido opinando desde hace un tiempo, cada resultado a favor, y cada punto conseguido pueden ser pasaporte a instancias definitorias.

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019. Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B». Divisional «A»: Tercera fecha (Tercera rueda). Divisional «B»: Séptima fecha (Segunda rueda)

Domingo 28 de abril

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario. Valor de la entrada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis). Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: PROGRESO vs SUD AMÉRICA («B»)

Hora 20.30: ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO GRANDE («B»)

Hora 22.00: DUBLÍN CENTRAL vs SALADERO («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.