Batalla familiar de los herederos de Páez Vilaró

Una durísima crisis se desató en la interna de la familia del fallecido artista plástico Carlos Páez Vilaró. El viernes, la familia fue citada por la viuda del pintor, la alemana Annette Heussen, para tratar algunos temas relacionados con la gestión de Casapueblo. Entre ellos, el lugar que ocuparán de ahora en más los hijos del fallecido artista para exponer sus obras de arte o libros.

Al encuentro comparecieron varios de los integrantes de la familia, entre ellos algunos de los seis hijos del artista. Paéz Vilaró tuvo tres hijos con Madelón Rodríguez: Carlos Miguel, Magdalena (conocida como Agó) y Mercedes (Beba). El pintor tuvo otros tres hijos con la alemana Annette Heussen: Sebastián, Florencio y Alejandro.

Fuentes de la familia aseguraron a El País que la reunión fue citada para notificar a los familiares de las decisiones tomadas por Heussen, directora general de Casapueblo y quien, por disposición testamentaria, tiene la última palabra en cuanto a la administración del lugar. Luego del encuentro estalló el escándalo.

Desalojo

Agó Páez se contactó con El País para denunciar que en el encuentro le notificaron que debía abandonar Casapueblo y retirar sus pertenencias, además de las obras de arte que ocupan un lugar en el taller.

«¡Esto es increíble! Me acaban de desalojar de mi propia casa. Del lugar que trabajo desde hace décadas. Es increíble. Aunque no podía esperar otra cosa de la mujer de mi padre. Nada bueno. Sí de mi hermano. Nunca creí que esto sucedería», dijo Agó a El País.

Sus palabras fueron apoyadas por su hermana Beba.

Agó Páez continuó la polémica en las redes sociales donde abundó en descalificativos contra la viuda de su padre y contra su hermano mayor, Carlos Miguel.

Además, apeló al sitio Change.org para recolectar firmas en contra de lo que ella misma calificó como su desalojo. «No al desalojo de Agó Paéz de su atelier de Casapueblo. Ago Paez, artista plástica hija de Carlos Paez Vilaro, es despojada de su Atelier donde hace 53 años junto a su padre, trazó sus primeras pinceladas en Mandalas. No dejemos manosear el Arte y la Cultura, erradicando lo ancestral y la tradición De Casapueblo.

No la dejemos.

Firmemos», se lee en la plataforma que hasta la noche del sábado contaba con la adhesión de 1.364 personas.

El País intentó conocer la versión de Heussen a través de ella misma, de algunos de sus colaboradores o del abogado Daniel Domínguez, su asesor legal.

Ninguno respondió a los llamados durante la tarde de ayer. Carlos Miguel fue contactado por El País para conocer su posición al respecto. «Me guste o no, tengo que respetar la voluntad de mi padre. Y la voluntad es que Annette es la administradora», dijo Carlos Miguel.

Habrá un espacio para los hijos de Páez Vilaró

En un comunicado difundido por la página web oficial de Casapueblo se anuncia que los hijos del artista tendrán un lugar para difundir sus obras. «Próximamente quedará inaugurado en Casapueblo un espacio dedicado a los hijos de Carlos Páez Vilaró.

Sus obras de arte y demás realizaciones serán expuestas en este espacio del museo. Así los visitantes estarán en contacto con la continuidad del legado artístico a través de sus hijos», se anuncia.

Es así que se podrá apreciar obras de arte de Agó Páez Vilaró y de Sebastián Páez Vilaró junto a los libros de Carlitos Páez Vilaró sobre su experiencia de vida en la tragedia de Los Andes.