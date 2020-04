Deporte cronograma: Queda claro que en varios casos, el cronograma de competencia no será el mismo

No descubrimos absolutamente nada, a la hora de pensar y opinar que debido a esta Emergencia Sanitaria por la cual atraviesa nuestro país (y gran parte del mundo) todo lo que estaba diagramado, organizado, y fijado respecto al calendario de competencia para las diferentes disciplinas del deporte deberá sufrir variantes sustanciales al momento de poder, y decidir retomar cada uno su actividad.

Esto se sabe deberá ser sí, y luego cuando se pueda, cada uno deberá tratar el tema referido básicamente al calendario, y algún cambio (obligado) de formato de competencia, ya sea acortando la misma, cambiando fechas, y lógicamente pensamos también el formato de campeonatos en varios de los casos.

Según información que hemos podido recabar en los últimos días y por esas horas a través de fuentes fidedignas de un par de disciplinas deportivas de las más convocantes (llámese dirigentes y delegados clubistas), se maneja en el ámbito y el entorno de las mismas, todo en forma extra oficial lógicamente, el tema de no “acortar” los campeonatos dentro de los posible, pero sí extenderlos en el tiempo calendario, referido a eso último, alguna chance se maneja en cuanto a iniciar la competencia cuando se pueda en este año (no hay fecha tentativa tampoco), jugar en lo que resta de 2020, y luego proseguir el año próximo (2021) con las definiciones.

Todo esto son ideas, y posibilidades que se manejan a modo de “borrador” por ahora, porque también queda claro que no se están llevando a cabo reuniones dirigenciales en las diferentes Ligas o Federaciones, los contactos y charlas solo se realizan por estas horas a través de las redes sociales, o en el mejor de los casos a través de videoconferencias.

Por eso decimos, no existen datos concretos, cada uno de la forma que puede, y según transcurren los días del aislamiento social exhortado, intenta y trata de realizar los contactos pertinentes con sus pares y el entorno en cada caso, a fin de entre todos ir aportando ideas para cuando llegue el momento de comenzar a decidir el futuro de tal, o cual competencia en las diferentes disciplinas.

Lo que sí queda claro, como lo marcamos en el título de la presente opinión, es que serán varios (por no decir todos), los que estarán obligados a cambiar en algo él, o los cronogramas de competencia para esta temporada debido a hechos y situaciones que son de publico conocimiento, las que a decir verdad (ojalá sea pronto), aún no tiene una fecha prevista para el cierre de la Emergencia Sanitaria.

Después recién se podrá volver a mover el “engranaje”, ahora tranquilidad, mesura, toma de conciencia, y siempre dentro de las posibilidades de cada uno, tratar de quedar en sus casas para cuidarse y cuidar al otro…vale reiterarlo en cada informe, por eso lo hacemos, es nuestra opinión, para que de esta manera y hablando del Deporte, la pelota vuelva a “rodar” lo antes posible.

DANIEL SILVEIRA