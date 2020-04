Una delegación de Cambadu se reunió este jueves con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para plantearle las dificultades que atraviesan los comercios minoristas por la crisis de la emergencia sanitaria.

Delgado le pidió a los comerciantes que la obligatoriedad del uso de tapabocas en los supermercados que rige a partir de este viernes, se extienda a los almacenes, bares, pubs y autoservicios.

El presidente de Cambadu, Antonio Ameijenda, consideró una buena medida, pero planteó dificultades para poder controlar su cumplimiento y apeló a la responsabilidad de los clientes.

Desde el Poder Ejecutivo se dio un plazo para que el público pueda hacerse de tapabocas y se anunciaron multas en caso de no cumplir con la medida, afirmó Ameijenda.

Por otra parte, el gerente general de Cambadu, Adrián Cabrera, detalló los planteos económicos realizados al secretario de la Presidencia.

La principal preocupación es en el sector gastronómico, uno de los más afectados por la crisis.

Plantearon la posibilidad de establecer un seguro de paro especial, ya que consideran que 4 meses es un período demasiado breve para la recuperación del sector.

Cabrera consideró excesivo el porcentaje por encima del 20% que cobran las plataformas de delivery que realizan la entrega de la mercadería.

También solicitaron la suspensión de los anticipos impositivos. Entienden que «no tiene sentido» que se realicen en un ejercicio económico que seguramente dará pérdidas, más teniendo en cuenta el costo y las complicaciones financieras.

Reclaman que se puedan refinanciar las obligaciones tributarias durante este período y que el no pago de las mismas, no genere multas ni recargos.

Otro de los puntos, es que haya una contemplación con el sector y que no se cobren los cargos fijos comerciales de las facturas de UTE y OSE.

