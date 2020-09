En las cuatro divisionales, el fútbol de la Liga Sénior se cumplió la octava fecha de la primera rueda. Ninguna suspensión desde el inicio de la temporada, por lo que la continuidad es manifiesta. El pasado sábado solamente un hecho para lamentar, en el partido que sostuvieron La Cafetera y Unión Don Atilio por la Divisional «A». A los 35′ del segundo tiempo fue suspendido, por situaciones generadas por jugadores de La Cafetera, según constancia en el formulario. Pérdida de tiempo deliberada, sanciones del árbitro y no acatamiento de las mismas, por lo que la resolución no fue otra que la de suspender. A la luz de esa constancia, La Cafetera podría en el Tribunal, resignar los puntos que ganaba en la cancha. Con Hindú en la «D», de los goles a los resultados encadenados a favor. 24 puntos en la tabla de posiciones. Idéntica situaciones de Bisio Hns en la «C», sumando 24 puntos sobre 24 jugados. En la fecha que pasó, con todos los resultados generados.

*******

DIVISIONAL «A»

la República 7 cerro 1.

Colonia 18 de Julio 3 San Isidro «A» 2

La Cafetera 3 Unión Don Atilio 2.

Deportivo Salto 2 Sud América 2.

San Isidro B 4 Salto Uruguay 2.

Ceibal 6 Saladero 2.

Santa Rosa 1 Deportivo Retiro 0.

River Plate 5 Albion 1.

*********

DIVISIONAL “B”

Fénix 2 Sportivo Unido Cybarán 0.

Remeros C 2 Parque Solari B 2.

Juventus 5 Peñarol 2.

IPRu Don Atilio 3 Salto Grande A 1

Deportivo Ipiranga 4 Ceibal B 2

Gladiador 1 Remeros B 1

Salto Nuevo A 1 Danubio 1

**********

DIVISIONAL “C”

Universitario 4 Almagro 0.

Barcelona 4 San Eugenio 1.

Tigre 4 Independencia 2.

Bisio Hermanos 5 Círculo Policial 0.

Salto Nuevo B 4 El Tanque 3

Adeoms 4 Libertad 1

Vaimaca 3 Arsenal 2

**********

DIVISIONAL “D”

La Brigada 1 Quepama 1.

Hindú 6 Barrio Quiroga 2.

Salto Grande B 2 Dos Naciones B 1

Lazareto 2 Parque Solari A 0

Dos Naciones A 3 Rodó 2

Florida 3 Cybaran 1.