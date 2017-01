El escritorio Enrique Beriau comenzó el año con bastante actividad a nivel de negocios particulares. En diálogo con EL PUEBLO Enrique Beriau comentó que en los últimos días concretó embarques de capones gordos a frigoríficos a 3,10 con 45 días, una caponada de 45 kilos, así como también un camión de vacas gordas a 2,60, y en cuanto ganados para el campo, ha hecho negocios de novillos de 258-260 kilos a 1,65 y vacas de invernar a 1,15.

Beriau indicó que tiene pedidos concretos en casi todas las categorías, entre ellas ganados de cría, terneros, terneras y novillitos.

“Estamos haciendo lo posible para realizar estos negocios, y cumplir con todos los clientes ya que luego viene el período de vacunación de febrero y como es sabido, es un mes prácticamente inactivo”, señaló.

El consignatario reiteró que hay interés por varias categorías, de manera que aquellos interesados deben consultar al escritorio.

FERIA EN MARZO

La feria mensual programada para el jueves 26 de enero, en el local Palomas, fue pospuesta para el 16 de marzo, a los efectos de juntar una cantidad considerable de lanares y vacunos, dijo Beriau a EL PUEBLO.

COMIENZO DE AÑO POSITIVO

Para Beriau el año en general ha comenzado bien, en lo que respecta al clima, manifestó que ha sido inmejorable, los campos están muy bien, con mucho pasto, con un color extraordinario, han venido variedades de pasto que hace mucho tiempo no venían, que no vinieron en primavera y sí ahora en el verano, es decir que en ese sentido es algo muy positivo.

“En el ganado gordo, los precios están dentro de las expectativas creadas, y dentro de los ganados de invernada, hoy hay una presión, con bastante demanda y una oferta que no supera la demanda, pero vamos tratando de cumplir con los clientes, tratando de conseguir los ganados, pero no hay mucha oferta”, explicó que como el tiempo va ayudando a la parte vendedora y los precios que existen en este momento no satisfacen a la gente porque está cómoda con los campos como están, entonces no venden, venderán en marzo, pero los ganados que están a disposición de venderse se venden porque interesados hay, es decir que el año comenzó positivo.