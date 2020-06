OFI abrió la ventana para la actividad del fútbol femenino en esta temporada 2020 tras la emisión de un comunicado (Circular N° 2487) que llama a inscripción a clubes interesados en participar en torneos organizados por ella en las categorías mayores, Sub 14 y Sub 16.

La intención de OFI es jugar este año con aquellos clubes que mantengan la posibilidad de hacerlo en las tres categorías y en caso de poder jugar con las medidas sanitarias del caso intentar llegar a la fase de competencia con la AUF. Los clubes interesados en participar tienen plazo hasta el 30 de junio para hacerlo, indicando en que categoría quieren jugar.

Al pasar en el cierre del comunicado OFI comunica que todavía no se tienen las formas de financiar la actividad pero que se está trabajando para ello.

En Salto el club que estaba interesado en jugar a nivel OFI era Ceibal, dirigido técnicamente por Alfredo Viera. Las ceibaleñas deberán evaluar ahora desde lo deportivo y económico su participación en dicho torneo del interior.

¿Y EN SALTO?

En lo local la chance de jugar sigue latente a nivel local, desde el Consejo del Fútbol Femenino de la Liga Salteña de Fútbol presidido por Camilo Cunha se ha marcado la posición de contar con actividad este año.

El fútbol femenino tiene su manera de auto financiarse en materia de la organización de su campeonato, no son tantos clubes como en los varones en dónde hay tres divisionales. Además desde la propia OFI se viene incentivando la búsqueda de contar con actividad.

Obviamente que se deberán seguir algunos requisitos sanitarios para poder llegar a la acción.

SETIEMBRE PARA LA PUESTA A PUNTO

Una de las fechas que en forma extraoficial se viene manejando en varios clubes del femenino y que inclusive el presidente del Consejo de Fútbol Femenino, Camilo Cunha lo ha manifestado es que en setiembre si todo esta dado para ello los clubes podrán practicar para una puesta a punto para la disputa posterior del certamen local que deberá ser reformulado nuevamente en su forma de disputa.