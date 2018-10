Las últimas horas resultaron subrayables, desde el momento que se unificaron fórmulas para solucionar el conflicto que derivó en la toma de posición de la Organización del Fútbol del Interior: suspender por tiempo indeterminado los Campeonatos en categoría Sub 14 y Sub 15. Las diferencias se zanjaron, sobre todo a partir del eje central de la discordia que fue la Liga de San José y la gremial de árbitros del Interior (AIAF), por lo que las medidas se levantaron en todos los casos. De esta manera se reiniciará el próximo fin de semana la disputa de los certámenes, con Salto siendo local ante Guichón en el Dickinson a partir de las 14 horas en Sub 14. No se enfrentarán en Sub 15, desde el momento que Guichón desertó de participar en esta categoría.