El tema de la cesión de los derechos de imagen ha sido el detonante para la desarticulación de la Copa Nacional de Selecciones “organizada” por OFI. Como todo en la vida, cuando más unido se está para conseguir una meta, hay más posibilidades de poder alcanzarla, aunque el éxito nunca está asegurado.

Los jugadores del interior vieron que sus derechos eran vulnerados, ya que la postura era si no se firmaba la cesión de derecho no se podía jugar, o firmas o no jugas de una. Intolerancia, poco sentido común desde OFI, sin dudas.

Ante esta situación los jugadores del interior decidieron formar un gremio denominado AFAI (Asociación de Futbolistas Agremiados del Interior), para con ello poder entablar con otra fuerza el dialogo con la propia OFI, solicitando entre otras cosas que OFI le diera a conocer los detalles del contrato firmado con Tenfield y que los involucra directamente a ellos como protagonistas que son de éste deporte. Ello llevó a que por estas horas varias selecciones decidieron no jugar ante la situación planteada. A todo esto se sumó otra perlita a este largo collar, esta fue una nota envida a OFI por un grupo de jugadores referentes de sus selecciones (corresponden a 10 selecciones de 28 en total) que no se sienten representados por la novel agremiación. Le solicitan a la OFI que se juegue la Copa como estaba estipulada salvo alguna excepción que involucre lo deportivo.

Además le piden al Ejecutivo que los reciba para plantearles inquietudes comunes y temas relacionados a futuro entre ellos la televisación.

Este grupo de jugadores rompe con el esquema planteado por el gremio AFAI, se cortan solos y sin dudas debilitan las negociaciones planteadas por los jugadores inicialmente a través de dicha agremiación.

Esta división entre los jugadores no le hace bien a ellos mismos, como bloque negociador y como protagonistas centrales de éste deporte.

JOSÉ LUIS TORIANI