Es domingo y de complemento de la nueva fecha del Campeonato del Interior de Selecciones. Un partido por sobre todos en materia de resonancia: el clásico del norte con Tacuarembó-Rivera en el Estadio «Ing. Raúl Goyenola» de Tacuarembó. Para los salteños, un aspecto no menor, desde el momento que lo controlará Walter Araújo. A su vez, José Luis Rivero para ser árbitro central en Sub 17. Una manera de tener en cuenta todos los juegos que cierran la fecha.

PRIMERA FASE REGIONAL NORTE LITORAL – SERIE A – SEGUNDA FECHA

Tacuarembó vs Rivera

Domingo 27 Enero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:15 (Mayores- TELEVISADO); Estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó. Árbitros de Salto Capital: José Rivero (Central Sub 17), César Villarreal y Marcio Revuelta (Asistentes) Walter Araújo (Central-Mayores), Marcio Revuelta y César Villarreal (Asistentes); Nelson Maneiro (Cuarto Árbitro-Mayores).

REGIONAL CENTRO

SUR – SERIE A – TERCERA FECHA

LIBRE: SAN JOSÉ CAPITAL SAN JOSÉ INTERIOR –

COLONIA: Domingo 27 Enero Hora 22:15 (Sub 17), Hora 20:00 (Mayores- TELEVISADO); Estadio “Casto Martínez Laguarda” de San José. Árbitros de Canelones Interior: Darío Estramil (Central Sub 17), Shirley González y Neber Curbelo (Asistentes), Sebastián Montenegro (Central-Mayores), Neber Curbelo y Shirley González (Asistentes); Marcel Thaler (Cuarto Árbitro-Mayores).