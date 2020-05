Mientras sigue el parate de las actividades deportivas en nuestro país por la emergencia sanitaria decretada el pasado mes de marzo, desde OFI se realizó una gestión ante la Secretaría Nacional del Deporte para interiorizarse sobre diferentes aspectos que tienen que ver a la vuelta a la actividad deportiva, como ser el armado de un protocolo sanitario que permita en su momento volver a entrenar y luego a jugar.

Es que el primer paso será ese, que desde el fútbol del Interior se confeccione un protocolo sanitario para volver a la actividad, quien luego deberá ser elevado a la SND y al MSP, quién será el encargado de darle el visto bueno y otorgar la autorización correspondiente para retomar actividades cuando las autoridades gubernamentales lo dispongan como lo hicieron recientemente con el turf que comenzará a tener reuniones en Maroñas y Las Piedras a partir del próximo fin de semana.

El protocolo es una instancia importante que se debe dar para la vuelta a la actividad a futuro, luego será el Gobierno el que decida cual deporte puede iniciar y cual deberá esperar un poco más. Aunque los deportes de contacto y que concentran más personas dentro de una cancha como por ejemplo el fútbol, el rugby y el básquetbol son sin dudas los que tendrían un poco más complicada su vuelta pero trabajando en un protocolo y que éste sea aprobado ya es un paso importante para la vuelta.

EL PRIMER PASO DE MUCHOS

Desde OFI se está elaborando un protocolo a enviar a SND para que lo haga llegar a Ministerio de Salud Publica a fin de ser aprobado, ese será el primer paso de muchos que se deberá dar para luego sí comenzar con los entrenamientos. Los mismos serían con pocos jugadores, manteniendo las distancias recomendadas, concurriendo con ropa propia, sin utilizar vestuarios, con botellas de agua individuales, entre algunos de los requisitos.

Cuando se pueda llegar a los entrenamientos grupales, se dará un tiempo más y se reiniciará la Copa de Selecciones sin público.

A tales efectos, se están realizando gestiones para conseguir recursos económicos a entregar a los sectores para compensar las pérdidas que vienen sufriendo por el parate.

También llegarán recursos a las Ligas para las disputas de los torneos locales y arreglos de los campos de juego. Esta asistencia económica llegará desde FIFA y Conmebol a través de las gestiones realizadas en conjunto con AUF.

Desde lo deportivo OFI en principio buscaría terminar con el Campeonato Nacional de Selecciones Sub 17 y mayores. En cuanto a los torneos Sub 14, Sub 15 juveniles la idea es poder realizarlos este 2020.