La OFI no suscribirá el protocolo sanitario que AUF presentará ante la Secretaría Nacional del Deporte para ser elevado al Ministerio de Salud Pública, a los efectos de ser aprobado. El protocolo está pensado para el fútbol profesional, y si bien la AUF incluye a OFI en el mismo, está claro que las realidades son muy diferentes.

Para comenzar, hay que tener en cuenta que se establecen hisopados para planteles y cuerpos técnicos en diferentes fases, lo que ya de por sí es complicado para llevar adelante por la propia Asociación. Se calcula que para que esto pueda cumplirse en el ámbito de OFI se necesitaría nada menos que más de un millón de dólares, dada la cantidad de jugadores y el costo de cada uno de los tests. Igualmente no es el único problema para poder acceder a ese protocolo, sino que también las instalaciones deportivas aparecen como un escollo, más allá de que muchas canchas de Montevideo no están en las mejores condiciones.

BUSCAR TENDER PUENTES CON LA DIVISIONAL «C» Y LA LIGA UNIVERSITARIA

Ante este panorama muy diverso, OFI conformará una comisión con profesionales, no solo médicos, con el objetivo de llevar ese protocolo a la realidad del fútbol del Interior, y posiblemente cuente ese grupo con la participación de alguno de los profesionales que redactó el documento original. La comunicación con la Divisional C, amateur, de AUF, seguramente se concrete como indicaron dirigentes de OFI hace un par de días, y también podría tomarse como insumo el protocolo sanitario confeccionado por la Liga Universitaria, también amateur, presentado para poder retornar con las diferentes disciplinas que en ella se practican, no solo el fútbol. Lo que está claro es que OFI deberá trabajar rápidamente en ese aspecto, teniendo en cuenta que si pretende jugar a fines de agosto, los planteles deberían entrenar a fines de julio como mínimo, teniendo en cuenta las recomendaciones.