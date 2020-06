La OFI se encuentra en pleno proceso de elaboración de un protocolo sanitario que será presentado a la Secretaría Nacional del Deporte y al Ministerio de Salud Pública el 15 de junio.

El grupo de trabajo está integrado por autoridades de OFI y cuatro médicos del Interior, el mismo realizó días pasados una nueva reunión a través de la aplicación Zoom y allí se estableció en principio que el 15 de junio el protocolo debería ser entregado a las autoridades sanitarias para que sea evaluado.

La base con el que se cuenta es el protocolo de AUF, el de la Liga Universitaria, y el material enviado por FIFA para tener en cuenta, entre todos esos materiales se buscará adecuarla a la realidad del fútbol amateur.

OFI pretende completar la Copa Nacional de Selecciones en ambas categorías, que por la emergencia sanitaria se vio suspendida cuando se ingresaba en la instancia de los cuartos de final.

Se estableció como punto de partida dos cuestiones: una saber la opinión de los dirigentes en cuanto a qué fecha podría elegirse para el retorno a la competencia (se maneja setiembre) y cuál sería la logística (dónde y cómo jugar). Desde la primera reunión virtual de OFI de la que participaron las autoridades de la AUF en ella se busca pasar el invierno, para luego comenzar la actividad deportiva y todo apunta a ello.

¿JUGAR CON O

SIN PÚBLICO?

Para tener en cuenta que las realidades de la AUF y de la OFI son diferentes, vale señalar el tema del público. La idea primaria de la AUF es volver sin público, se retomaría el torneo sin gente en las tribunas y con más partidos para la TV. Es que el público será lo último de lo último en volver a una cancha y con todas las garantías necesarias. Para dirigentes de AUF no creen que pueda darse este año, pero hoy no hay nada confirmado.

Por el lado de OFI al decir de su presidente Mario Cheppi:

«Lo que si estamos de acuerdo con el resto del ejecutivo es que lo primero que se va hacer es finalizar con la Copa Nacional de Selecciones y después habrá que evaluar con que se sigue».»Pero jugar cuando las autoridades lo permitan y estemos autorizados por los técnicos que son los que nos asesoran en el aspecto sanitario». Para Cheppi la Copa: «sería imposible jugarla sin público, esa es la primera frase que se me ocurre de entrada expresó en un dialogó con periodistas de Radio Arapey y de EL PUEBLO, para jugarla sin público deberíamos recurrir a otros aportes económicos, que podrían ser de la propia televisión o del dinero que otorgará la Conmebol».