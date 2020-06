Finalmente la Organización del Fútbol del Interior definió primero y elevó después, el protocolo que será sometido a análisis y definición de las autoridades correspondientes. Si se aprueba restará saber si tiene o no impacto en la decisión mayoritaria a nivel de la Liga Salteña de Fútbol: la de no jugar. Con la auditoría de los Profesionales Dres. Martín Atilio, Jorge Pinazzo y Enrique Ramos más el aporte de la Licenciada en Psicología Flavia Vique se elaboró el Protocolo Sanitario que será estudiado por AUF, SENADE y MSP. El mismo no difiere demasiado del confeccionado por la Liga Universitaria ya que cuenta con las mismas 4 fases las cuales compartimos a grandes rasgos.

0 – Capacitación a través de las Ligas a sus respectivos Clubes y jugadores. Será tal vez la más compleja y extensa. En ella se brindará toda la información necesaria así como también métodos y formas para tomar las precauciones obligatorias que deberán tener los jugadores.

1 – Retorno al entendimiento individual (20 días).

2 – Entrenamiento grupal (20 días).

3 – Entrenamiento grupal con posibilidad de realizar encuentros amistosos.

4 – Comienzo de actividad competitiva oficial la cual deberá contar con el aval del Gobierno.

Se estima un total de 20 días entre fase y fase.

Cabe la posibilidad de jugar con una cantidad limitada de público y no se realizarían los hisopados en primera instancia sino que sería una consulta clínica la que evaluaría al deportista para darle el ok a la hora de comenzar la actividad.