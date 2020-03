En el reino de las vacilaciones

Los 14 días como mínimo. Cuestión de decreto. Cuarentena para los salteños. Pero el hecho es que a nivel nacional las medidas no faltan. Desde el propio Poder Ejecutivo se revelaron las mismas, a los efectos de atemperar el acecho del Coronavirus.

Tanto a nivel de AUF como de OFI, la clausura del fútbol que se venía. Pero en el particular caso de la Organización del Fútbol del Interior, la interrogante gana la escena: ¿es posible una suspensión definitiva del Campeonato actualmente en disputa, en el que restan las definiciones?

Sucede que cada Liga tiene su actividad prevista. Sus fechas potenciales para el desarrollo de los torneos domésticos. Entonces, ¿hasta cuándo es esperable el retorno del fútbol? En el caso de Salto una de las fechas tentativas es el domingo 17 de mayo si la selección avanzaba a la final. Ya esa fecha es descartable en el tiempo, por las suspensiones que a nivel de OFI se acumularán.

SACANDO CUENTAS

De hecho el próximo fin de semana no se jugará y el siguiente con la duda abierta. Entonces, ¿en que medida se balancean los intereses de las selecciones y los equipos locales como protagonistas de sus torneos?

Aunque no se trata de una certidumbre con la vara elavada, tampoco puede descartarse que llegado el momento el Comité Ejecutivo de la Organización del Interior en consonancia con las Ligas involucradas, resuelva bajar la cortina. En este reino de vacilaciones, después de todo….nada permanece al margen de lo posible.