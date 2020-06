Tras la confirmación por parte del ejecutivo de OFI de no jugar este año la Copa Nacional de Clubes en ambas divisionales, la misma quedó planteada para el 2021.

En la Copa de la «A» jugarán los 24 clubes participantes que estaban inscriptos para este año, se mantienen los mismos.

Está previsto que el régimen de retorno a sus Ligas de origen y de ascenso a esta divisional continuará siendo el mismo: seis clubes de la Divisional A retornarán a sus Ligas de origen y los seis mejores clubes de la B subirán a la A para 2022. En cuanto a la Copa B del venidero año, tendrá la participación de los clubes que ya adquirieron el derecho a participar en el torneo que se iba a disputar en este 2020.

Pero esta suspensión llevó a que los dirigentes de OFI definieran que en aquellas Ligas donde se disputen campeonatos y como resultado surjan un campeón de la temporada 2020, si este es un equipo diferente a los que ya adquirieron su derecho a participar en la Copa, podrá también participar de la misma en 2021 en la divisional B.

Por lo que se ve la divisional B tendrá un buen número de clubes participantes, teniendo en cuenta además que se invitará a los clubes que festejan su centenario este año 2020 y del 2021.

DEFINIR SUB 14 – SUB 15 Y FEMENINO

Resta definir por parte de OFI que sucederá con la competencia de la Copa femenina y también con los Campeonatos Nacionales Sub 14 y Sub 15, que deberán ser reorganizados para disputarse en los meses que restan, o bien definir su no realización esta temporada.