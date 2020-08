Hoy martes, no es un día más para la Organización del Fútbol del Interior, desde el momento que la apuesta es una: obtener definitivamente de la Secretaría Nacional del Deporte, la autorización para que el público pueda retornar a los escenarios cuando en la primera quincena del próximo mes de setiembre, se reinicie el Campeonato del Interior.

Sucede que durante la semana pasada no faltaron contactos de parte integrantes de la cúpula de la Organización del Fútbol del Interior, con representantes de la SND, a los efectos que pueda flexibilizarse la resolución por ahora innegociable. De acuerdo a las informaciones que provienen desde aquel sur del país, igualmente en la jornada de la víspera se planteaban algunos contactos, por lo menos para descubrir algún indicio respecto al pronunciamiento a originarse en la jornada de hoy.

LOS QUE NO SABEN NADA

En las últimas 48 horas, las especulaciones no han faltado. Sobre todo porque se viene para OFI una instancia básica: tener en claro cuantas selecciones acudirán al reinicio de la Copa de Selecciones, teniendo en cuenta que por lo menos tres Ligas a través de sus dirigentes en el pasado encuentro, marcaron a fuego su complejidad económica.

De no obtenerse un respaldo adicional desde el punto de vista económico, naufragaría la chance de sus selecciones afrontando el capítulo pendiente. Son 8 los clasificados, tanto a nivel de mayores y juveniles. Por lo demás, colegas de medios sureños y esteños no disponen de señales concretas pese a la proximidad geográfica con Montevideo, respecto a si hoy se planteará o no una respuesta afirmativa a la pretensión de OFI.

CON SALTEÑOS Y SANDUCEROS

Dos Ligas en tanto, han volcado la expectativa en la resolución de hoy martes: no otras que la de Salto y Paysandú, quienes en su momento fijaron la posición en un reciente Congreso a nivel del Litoral-Norte: sin público es inviable jugar.

Tras cartón en OFI fermentó una solución económica que no a todos contempló. Por eso es que la toma de posición de la Secretaría Nacional del Deporte, puede allanar caminos de solución, si es que se habilita el ingreso de público.

De todas maneras se tiene determinada certeza, que si es con aficionados, se topeará el ingreso, por lo que se pretende evitar aglomeraciones. La Liga Salteña de Fútbol no es parte de un apacible momento económico, por eso el jugar con público, tornaría menos compleja la situación de futuro. El día es hoy: el 12-13 de setiembre, con o sin aficionados.