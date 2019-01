Se vence hoy el plazo dado por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para que las selecciones envíen la lista de sus planteles con las firmas de los futbolistas cediendo sus derechos de imagen.

Más allá de ello la situación no parece destrabarse y los planteles de varias selecciones han emitido comunicados reafirmando su postura de no firmar.

Ya son varias las selecciones que han decidido no firmar la cesión de derechos de imagen y por ende no participarían de un torneo que ya de plano nace bastante manoseado.

La postura de la directiva de OFI ha sido tajante, con poco dialogo concreto con los jugadores y sin solución inmediata en el caso de los derechos de imagen, obligando poco menos que a los jugadores a ceder su imagen a cambio de dejarlos jugar, todo un puñado de pesos que le otorga la empresa que televisara los partidos, habrá que ver cuántos de acuerdo a la cantidad de selecciones que en definitiva salten a la cancha.