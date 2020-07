El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Ramón Guarino, es de los que persiste, «porque simplemente desconocemos cual es el rumbo ni lo que pretende OFI».

Sucede que para la reanudación del Campeonato del Interior, estando pendiente las instancias definitivas (cuartos, semi y final), con Salto sumado en las categorías de mayores y juveniles, se mezclan dos aspectos sustantivos: el protocolo sanitario y el económico.

El «Pato» Elbio Conti, de los referentes de la selección mayor, le apuntaba a cronistas de EL PUEBLO, que «nosotros como jugadores, estamos al margen. No sabemos nada de lo que se está manejando a nivel de quienes toman las decisiones. Además ha pasado tanto tiempo, que ahora entre nosotros mismos estamos desconectados».

UN TIEMPO DE LA NADA

El 11 de julio fue anunciada la presencia en Salto, del presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Prof. Mario Cheppi, en ocasión del Congreso de la Confederación del Litoral Norte. Será o no la ocasión, para que Cheppi pueda esclarecer algo, en medio del pantano.

En tanto la empresa Tenfield no oculta un entendido fastidio porque desde el ejecutivo de OFI no tienen respuesta a mano. Puso un dinero en aras de determinados número de partidos y algunos de ellos, aún como partes de la nada. No se sabe ni cuándo ni cómo.

Lo que es cierto es que si el certamen se reinicia en setiembre u octubre será SIN PÚBLICO. Por lo contrario, si se lo aplaza hasta enero y la situación pueda alterarse, la chance de afrontar el capítulo final con aficionados en la tribuna. Es la opción a la que parecen apostar algunos, aunque los mando de OFI andan en la vuelta.

Encrucijadas vigentes y horizontes nublados. Mientras pasa el tiempo y las señales parecen cosa de pretensión fatalmente hueca. Por lo menos por ahora.