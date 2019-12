Ante el anuncio meteorológico sobre ola de calor en estos días, el MSP recuerda:

Las personas más vulnerables son:

Niños. Sobre todo menores de 6 años.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiópatas y consumidores de alcohol.

Personas con discapacidad.

Quienes realizan trabajo de esfuerzo físico intenso al aire libre.

Personas que practican deportes al aire libre

Algunos de los síntomas y signos de exceso de calor:

Calambres.

Agotamiento.

Dolor de cabeza.

Náuseas y/o vómitos.

Deshidratación: decaimiento intenso, postración, piel seca, boca y/o lengua seca, ojos hundidos, en los niños pequeños llanto sin lágrimas y fontanela (mollera) hundida, sed intensa.

Puede presentar presión arterial baja y pulso rápido.

Signos y síntomas de golpe de calor

En casos extremos se puede llegar al golpe de calor: cuadro grave que se caracteriza por temperatura corporal elevada, mayor de 40 grados, piel caliente y roja, inestabilidad al caminar o estar de pie, mareos, cambios de conducta o nivel de conciencia (delirio, somnolencia, confusión), pudiendo llegar a presentar convulsiones y coma.

Conductas que debemos adoptar para protegernos del exceso de calor

En lo posible, evitar actividad física al aire libre entre las 11:00 y las 18:00 horas, así como exposición a los rayos solares en la playa.

Beber líquidos siempre que se tenga sed.

Consumir más líquidos de lo habitual aunque no se tenga sed.

Ofrecer a los niños más líquidos de lo habitual y a los bebés lactancia a demanda.

Permanecer en el espacio más fresco de la casa.

Evitar comidas copiosas y calientes.

Preferir comidas ligeras en base a verduras y frutas, optando por porciones chicas. Es preferible comer más veces al día.

No abusar de las bebidas alcohólicas.

Tomar 2 o 3 duchas refrescantes por día o refrescarse con paños húmedos.

Usar ropa holgada, ligera, de colores claros, sombrero, lentes de sol y protector solar.

Mantener los alimentos en la heladera y extremar medidas de higiene.

Ante la necesidad de salir en horarios de mucho calor, caminar por lugares sombreados.

Evitar la permanencia de niños, personas mayores y animales dentro de autos estacionados.

Llamar frecuentemente a personas de su entorno que sean ancianas, o que tengan discapacidad o enfermedades crónicas y que vivan solas o permanezcan solas durante varias horas.

Conducta ante síntomas y/o signos de exceso de calor

Si una persona presenta síntomas de exceso de calor, tomá las siguientes medidas:

Permanecé en un lugar fresco y sombreado.

Refrescate con paños húmedos y fríos, sobre todo en cabeza, cuello, axilas y regiones inguinales o tomar una ducha refrescante.

Bebé abundantes líquidos fríos.

Si con estas medidas la situación no mejora, consultar en un servicio de urgencia a la brevedad

Conducta ante signos y/o síntomas de golpe de calor

Si encontrás a alguna persona con síntomas y signos de golpe de calor, considerá que se trata de una situación grave y solicitá asistencia médica urgente.

Mientras llega la asistencia, colocá a la persona en un lugar fresco, retirá la ropa y refrescá su cuerpo con paños húmedos y fríos. En lo posible, abanicá su cuerpo. Si la persona está consciente, colocala con la cabeza más elevada que el cuerpo y ofrecele líquidos fríos.

Si la persona se encuentra inconsciente, no le des líquidos. Colocala de costado con piernas flexionadas y refrescá su cuerpo con paños húmedos hasta que llegue la asistencia médica.

