Por Nicolás Caiazzo

En el partido más esperado del fin de semana, Old Christians venció al Montevideo Cricket Club por 32 a 13 en San Patricio y pasó a ser el único líder del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Rugby 2019.

Los azules ganaron hasta el momento los cinco partidos que han disputado en la temporada y son los únicos invictos del certamen que cuenta con la presencia de 11 equipos. El que aprovechó la caída del Decano fue Old Boys, que en British School venció a Trébol de Paysandú, el actual campeón del Uruguayo de Clubes, por 34 a 14 y quedó como escolta de los azules.

Por otra parte, Carrasco Polo se sumó a Cricket en el tercer lugar tras su triunfo como local en Servando Gómez ante Los Cuervos por 23 a 9 y ya suma cuatro victorias al hilo luego de haber perdido en las primeras dos jornadas.

En los otros resultados de la sexta fecha del Apertura, PSG derrotó a Seminario por 29 a 19 en Loyola, mientras que Ceibos se llevó una importante victoria de Punta del Este frente a Lobos por 31 a 12.

La próxima fecha del Torneo Apertura será la séptima y se jugará el fin de semana con los siguientes partidos: Old Christians-Lobos de Punta del Este, Ceibos-PSG, Champagnat-Carrasco Polo, Cricket-Old Boys y Los Cuervos-Seminario, mientras que Trébol de Paysandú tendrá libre. Fuente: Ovación.

SE VIENE LA SUPER LIGA AMERICANA DE RUGBY

Tras el anuncio oficial del domingo, la Super Liga Americana de rugby profesional, con Nacional y Peñarol como dos de sus equipos, ingresa ahora en una instancia clave: búsqueda de espónsores centrales y de una empresa de TV que compre los derechos, para dar el impulso comercial que el proyecto necesita con miras al inicio de la competencia, en marzo de 2020.

Lo del fin de semana fue un paso fundamental. Tras la asamblea de Sudamérica Rugby, el organismo anunció oficialmente que la primera edición se organizará en marzo de 2020 y que tendrá seis equipos. Ese carácter oficial permite salir a negociar con los espónsores como no lo podía hacer hasta ahora, que estaba en una etapa primaria. Además, oficializarlo ante todas las Uniones de Sudamérica era indispensable para que toda la región esté involucrada en la liga, tengan franquicias nacionales o no. El presidente de Sudamérica Rugby, Sebastián Piñeyrúa, lo mencionó en una entrevista con Ovación que quiere que todos los países sean parte del board de decisiones de la liga. Aunque aún no es oficial porque cada unión sigue avanzando en sus planes, por lo hablado hasta ahora, y por la situación de cada país, todo se perla para que las seis franquicias que arranquen el primer año sean Nacional y Peñarol por Uruguay, dos Brasil (seguramente San Pablo y Florianópolis), una por Argentina y una por Chile. Para 2021 aparecen la franquicia paraguaya y la segunda argentina.