Con dos partidos en la jornada de hoy sábado 22 de abril, y tres mañana domingo, con la participación de once (11) equipos en competencia, estará dando inicio el campeonato de Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F 2017. Sin dudas una verdadera pena para Salto, el hecho de que para la presente edición del torneo, el que nuclea sin dudas a los mejores de la disciplina a nivel país, no tengamos un representante de nuestro departamento en competencia. Lo hizo Ferro Carril F.C Fútbol Sala en la edición anterior, logrando obtener, luego de realizar una excelente campaña, un quinto puesto en la tabla General y/o Acumulado, siendo luego de Old Christians (último campeón de Liga Uruguaya) el equipo del interior del país mejor ubicado. Los altos costos que insumía la participación en todos sus aspectos, fueron determinantes para que el equipo “franjeado” salteño decidiera no participar de la presente temporada.

Así se jugará la 1ª fecha

Sábado 22 de abril

Escenario: Gimnasio: UTU – ITS

17:30 BOSTON RIVER vs UTU ITS

Árbitros: Christian Altez y Analía Da Rosa

21:00 CLUB BANCO REPÚBLICA vs MALVÍN

Árbitros: Andrés Martínez y Héctor Bergalo

Domingo 23 de abril

Escenario: Gimnasio Club Atenas 17:30.

ELBIO FERNÁNDEZ vs RÍO NEGRO CITY

Árbitros: Miguel Rivas y Fernando Melo

Escenario: Gimnasio UTU – ITS.

19:30 PEÑAROL vs DOLORES

Árbitros: Diego Nisivoccia y Hernán Heras

Escenario: Gimnasio Juventud (Colonia) 21:00.

OLD CHRISTIANS vs NACIONAL

Árbitros: Marcelo Altez y Aecio Fernández

Fecha libre: PARQUE CUBANO