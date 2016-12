Ya se conoce al otro finalista de Liga Uruguaya A.U.F. Nacional se adjudicó el derecho tas vencer en el clásico a Peñarol por 4 a 2

En partido disputado el ‘pasado día martes, Nacional superó 4 – 2 a Peñarol en el Complejo Deportivo UTU-ITS en el juego de vuelta de semifinales de la segunda fase del campeonato de Liga Uruguaya A.U.F, resultado que le permitió AL “tricolor” avanzar a la final de la competencia del segundo semestre del año.

Con un partido que tuvo en cancha desde el inicio a Emiliano Sotelo, Gabriel Palleiro, Diego Arjona, Santiago Arias y Felipe Volz por el lado de Nacional, mientras que por el lado del “aurinegro” su entrenador Gonzalo Fresia formó con Mathias Fernández, Gabriel Debat, Ignacio Buggiano, Daniel Laurino y Nicolás Ordoqui, este último fue el encargado de generar la primera ofensiva en el compromiso, disparo potente que se “estrelló” en el vertical.

A pesar del buen comienzo aurinegro, los conducidos por Aníbal Roba abrieron el marcador a los 10´, luego de una falta cometida a Agustín Sosa por parte de Gabriel Debat, jugador que se ganó la tarjeta amarilla, y permitió que Nacional tuviera una chance peligrosa de gol, la cual se concretó con aparición letal del goleador Joaquín Varietti en área rival.

Poco duró la alegría del “bolso”, ya que Rafael Ramos apareciendo por el segundo palo anotó la igualdad en el marcador, la cual “reavivó” la esperanza de Peñarol, para buscar la victoria que le permitiera buscar quedarse con la serie de semifinal.

Nacional aprovechó la acumulación de faltas de su rival, y encontró la sexta infracción cometida a segundos del cierre de la primera parte, donde Gabriel Palleiro “colgó” la pelota del ángulo, y cerró los primeros 20´ iniciales con ventaja parcial 2-1 en favor del tricolor.

En el segundo tiempo el aurinegro salió decidido a empatar el partido, pero es Nacional que culmina una buena combinación Varietti – Sosa, anotando el 3-1, gol y resultado parcial que ya comenzaba a sentenciar el trámite, y el partido en favor del “bolso”

Penal a favor del equipo mirasol, que el goleador Nicolás Ordoqui (cuando no) cambió por gol a falta de 3´ para el final del partido, la cual generó gran expectativa de cara al cierre, pero la expulsión de Gabriel Debat (doble amarilla) complicó la situación de la visita, quien a pesar de la “roja”, siguió en la apuesta del arquero jugador, arriesgó y Nacional volvió a convertir con remate largo desde su propio arco del golero Emiliano Sotelo para poner cifras definitivas de 4-2. Final, y pasaje a la final de la segunda fase, donde espera Old Christians de Colonia, duelo que se repetirá tal cual se dio en la 1ª instancia del campeonato.

Año complejo para la institución aurinegra, equipo que acumuló escasas unidades y no logró ganar partidos clásicos, de los cuatro que se jugaron en eta temporada. Idea a replantearse para el 2017, la cual genera dudas sobre el armado del plantel y propuesta de la siguiente temporada.

Nacional se encuentra sólido, veintisiete partidos sin conocer la derrota, más los triunfos “clásicos”, hacen pensar en una serie final realmente apasionante entre los equipos del “trébol negro” de Old Christians, donde milita el salteño Juan I. Custodio, ante el “tricolor” Nacional, partido que serán fijados en la jornada de hoy jueves para la próxima semana por parte de la Mesa Ejecutiva. En lo que refiere a la forma de definición, si Nacional gana la serie, será quien será el campeón de la temporada 2016, de ganar Old Christians, se jugarán dos partidos más, los cuales serán definitorios para conocer al ganador absoluto de la temporada…¿Termina esta año?…no creemos, habrá que ver.

Detalles de partido

Escenario: Gimnasio UTU – ITS (Sin público)

NACIONAL (4): Goles: Joaquín Varietti, Agustín Sosa, Gabriel Palleiro, Emiliano Sotelo

PEÑAROL (2): Goles: Rafael Ramos, Nicolás Ordoqui