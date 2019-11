Se viene un partidazo. Muchos condimentos rodean a un encuentro que definirá al nuevo campeón del Uruguayo de Clubes de rugby y la fiesta promete ser completa.

Old Boys y Old Christians otra vez frente a frente y en esta oportunidad con un título en juego.

Hoy desde la hora 16:00 en el Estadio Charrúa, azulgranas y azules jugarán la esperada final de un torneo que fue más largo de lo habitual debido a la agenda internacional de Los Teros, que incluyó nada menos que la disputa del Mundial de Japón con una histórica participación.

Final con clásico

Old Christians y Old Boys protagonizarán el clásico de los colegios en medio de la definición del Uruguayo de Clubes.

La de hoy será la cuarta vez en cinco años que azules y azulgranas se enfrenten para ver cuál de los dos será el mejor de la temporada.

En 2015, 2016 y 2017, la copa quedó en manos de Old Christians, que en 2018 perdió la final con Trébol de Paysandú, que venció a los azules en una dramática definición por penales en British School.

Old Boys por su parte, no logra el título del Uruguayo desde 2013, año en el que, clásico de los colegios mediante, derrotó a Old Christians para volver a gritar campeón después de dos temporadas, tras haberse consagrado en 2010.

Se trata de dos clubes que integran la selecta lista de los más ganadores en la historia del rugby uruguayo, ambos por detrás de Carrasco Polo, el más campeón con 27 conquistas hasta ahora.

Old Christians le sigue al “Caballito” con 19 copas y Old Boys está tercero con 15, muy despegado de La Cachila (que ya no compite más) con 5 y el Montevideo Cricket Club y Trouville, que suman 3.

El partido

El internacional Francisco González será el árbitro principal del encuentro que mañana jugarán Old Christians y Old Boys desde la hora 16:00 en el Estadio Charrúa para definir al mejor equipo de la temporada.