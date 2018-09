Las últimas 72 horas, para cronistas de EL PUEBLO, no menos que de contactos permanentes con neutrales y representantes de clubes, en algunos casos para ir calibrando la dinámica o no en la venta anticipada de entradas. Nacional fue el primero en movilizarse en esta dirección y no por nada aportó el informe respecto a dónde podían adquirirse en su zona de influencia.

A su vez, desde la dirigencia clubista, una comprobación: las críticas puntuales de adeptos a la causa de los equipos protagonistas, por el valor de 190 pesos que implica una entrada.

Si desde una familia pretenden asistir tres o cuatro personas (¿es tan desproporcionado suponer que ello acontezca?), puede reconocerse el monto a tenerse en cuenta.

COMO ANILLO AL DEDO

Pero además, desde hinchas de Salto Nuevo y Gladiador, la coincidencia en el cuestionamiento: «¿cómo puede ser que por un partido el viernes cobren 190 pesos y el domingo por dos partidos, 190 pesos también?» En tanto el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, deslizó una explicación: «no podemos estar cambiando el valor de la entrada».

De lo que no hay dudas: la suspensión del partido del viernes y su traslado para hoy domingo a la hora 20, surgía «como anillo al dedo», para apaciguar el torrente y producir más lógica a la situación: por 190 pesos tres partidos. Claro que si asisten cuatro personas de un mismo núcleo familiar… casi 800 pesos. Y si esas cuatro personas pretenden concurrir a las cinco fechas de la tercera rueda… casi 4.000 pesos. La polémica de siempre: ¿entrada razonable o costosa? Pero además: ¿qué es una entrada popular? En fin…