Por Nicolás Caiazzo

El pasado sábado 16 de noviembre se llevó a cabo en el departamento de San José las Olimpiadas Especiales Nacionales, las cuales contaron con la participaciónde alumnos del Centro Nº17 de Equinoterapia de la Asociación Unidos que tiene como lugar de trabajo el club Deportivo Artigas en el barrio Dos Naciones los días martes, miércoles, jueves y viernes de 8.30 a 13.30 hs.

La actividad se desarrolló a modo de clasificatorio en un gran número de disciplinas con la participación de deportistas de todo nuestro país, entre los que se destacan los salteños del Centro Nº17 que han venido trabajando intensamente para participar. Yael González, Eduardo Milich, Auril Ruppel y Marisabel Godoy se desempeñaron en equitación, mientras que María José Villamor lo estuvo haciendo en natación.

Los resultados fueron muy buenos y alentadores de cara a una probable convocatoria a participar en las Olimpíadas Especiales en un futuro próximo. Marisabel Godoy y Yael González lograron hacerse con el oro en equitación, mientras que Eduardo Milich consiguió la medalla de plata y Auril Ruppel la de bronce.

En natación María José Villamor logró destacarse obteniendo medallas de plata en pecho y posta, sumando además de bronce en crowl y espalda.

TRABAJAR Y AUNAR FUERZAS

Habilitado por Ce.Na.F.R.E (Centro Nacional de Fomento y Rehabilitación Ecuestre) desde el 2005, el centro ha logrado formar un equipo multidisciplinario con equinoterapeutas, ayudantes de monta, psicomotricista, psicólogos y colaboradores en la parte recreativa con pintura en los días de lluvia. Con una respuesta muy positiva por parte de la población con 69 alumnos que han visto mejorías después de los 6 meses luego de una derivación médica o psicológica.

«Tratamos de que la persona y el caballo tengan un constante acercamiento, el animal siente el contacto y siempre se hacen ejercicios con el caballo.

Tratamos de que cada vinculo y cada caballo sea diferente, porque son como la gente, tienen distinta personalidad», detalló Susana Gruning, directora general, instructora y docente en el Centro. Agregando que, «el año que viene queremos trabajar para las Olimpiadas, porque no puede ser que los demás chiquilines de Salto no tengan la misma oportunidad de participar en estas instancias y lo hagamos únicamente nosotros.

La idea es aunar fuerzas con INEFOP y la plaza de deportes para que se pueda llegar en octubre o noviembre con un gran número de jóvenes que pueden participar en las Olimpiadas, son cosas que no se pueden perder».