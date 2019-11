Nicolás Caiazzo

Este sábado 16 de noviembre se estará llevando en el departamento de San José las Olimpiadas Especiales Nacionales, las cuales contarán con la participación del Centro Nº17 de Equinoterapia de la Asociación Unidos que tiene como lugar de trabajo el club Deportivo Artigas en el barrio Dos Naciones los días martes, miércoles, jueves y viernes de 8.30 a 13.30 hs.

La actividad se desarrollará a modo de clasificatorio en un gran número de disciplinas con la participación de deportistas de todo nuestro país, entre los que se destacan los salteños del Centro Nº17 que han venido elaborando bonos de colaboración o bingos en el Hotel Salto para participar. Yael González, Eduardo Milich, Auril Ruppel y Marisabel Godoy se desempeñarán en equitación, mientras que María José Villamor lo estará haciendo en natación.

Habilitado por Ce.Na.F.R.E (Centro Nacional de Fomento y Rehabilitaciòn Ecuestre) desde el 2005, el centro ha logrado formar un equipo multidisciplinario con equinoterapeutas, ayudantes de monta, psicomotricista, psicólogos y colaboradores en la parte recreativa con pintura en los días de lluvia. Con una respuesta muy positiva por parte de la población con 69 alumnos que han visto mejorías después de los 6 meses luego de una derivación médica o psicológica.

«Tratamos de que la persona y el caballo tengan un constante acercamiento, el animal siente el contacto y siempre se hacen ejercicios con el caballo. Tratamos de que cada vinculo y cada caballo sea diferente, porque son como la gente, tienen distinta personalidad», detalló Susana Gruning, directora general, instructora y docente en el Centro. Agregando que, «el año que viene queremos trabajar para las Olimpiadas, porque no puede ser que los demás chiquilines de Salto no tengan la misma oportunidad de participar en estas instancias y lo hagamos únicamente nosotros. La idea es aunar fuerzas con INEFOP y la plaza de deportes para que se pueda llegar en octubre o noviembre con un gran número de jóvenes que pueden participar en las Olimpiadas, son cosas que no se pueden perder».

REPRESENTANDO A SALTO

Auril Ruppel viene siendo parte del centro desde hace 5 años, detallando que, «no le tengo miedo al caballo porque generó un acercamiento con el mismo pese a haberse caído una vez, aprendiendo a montar en la misma yegua desde que empezó. Hago muchas actividades, pero he encontrado una familia del corazón que me quiere mucho, compañeros del liceo o el Centro que me ayudan mucho».

Yael González concurre a equitación hace cuatro años, «siempre me gustaron los animales, los caballos al principio me daban miedo porque la primera vez que me subí a uno me aferrè a él para no caerme, hoy soy capaz de montar con normalidad, galopar y trotar». Marìa Josè Villamor por su parte, con un poco màs de experiencia, nos representarà en nataciòn, «en mi caso voy a participar en 50 metros, espalda y croll, entrenando tres veces por semana. He participado en las Olimpiadas que se llevaron a cabo en Estados Unidos, China y Colombia». Sostuvo.

BENEFICIOS DE LA EQUINOTERAPIA

Transmisión del calor corporal: el calor que transmite el caballo es aproximadamente de 38 ºC y es utilizado para distender y relajar la musculatura, ligamentos y estimular la sensopercepción táctil, el sistema circulatorio y beneficia en general la función de los órganos internos.

Valor psicoterapéutico: las personas con disfunciones psicoafectivas se benefician altamente con la equitación elevando su autoestima y la decisión personal.Valor terapéutico: tiene gran importancia en el área psicoafectiva y pedagógica porque desarrolla en el ser humano cualidades socio integrativas como la tolerancia, la paciencia y el sentido de responsabilidad.

En las disfunciones neuromotoras acompañadas de hipertonía es muy beneficiosa la equinoterapia para relajar y distender musculatura y ligamentos, reducir los reflejos tónicos, estabilizar el tronco y la cabeza, grabar y automatizar el patrón de locomoción.