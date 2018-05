Jerusalén, 20 may (EFE).- La veterana dirigente palestina Hanan Ashrawi, miembro de la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), condenó hoy y calificó de “provocadora e irresponsable” la decisión del Gobierno paraguayo de inaugurar su embajada en Jerusalén mañana, lunes.

En un comunicado firmado por Ahsrawi, la OLP señala que la decisión de las autoridades paraguayas “es una infracción directa de la ley y el consenso internacionales” por la que “Paraguay ha conspirado con Israel, Estados Unidos y Guatemala (el segundo país que ha trasladado su embajada a Jerusalén) para afianzar la ocupación militar y sellar el destino de la Jerusalén ocupada”. Ashrawi pide al presidente paraguayo, Horacio Cartes, que se retracte de su decisión y “de los pasos necesarios para acusar a Israel de sus flagrantes violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad”. También aconseja al Gobierno paraguayo que no genere más tensión en la zona sino que se ponga del lado de la “justicia y la dignidad y trabaje para promover las posibilidades de paz y estabilidad”. Como hizo el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, Ashrawi solicita a los miembros de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el Movimiento de los No Alineados, que corten relaciones con los países que apoyan la “anexión unilateral israelí de la Jerusalén ocupada”.

Cartes asistirá a la inauguración de la embajada paraguaya en Jerusalén, que estará situada en el parque tecnológico de Malha, en el lado occidental de la ciudad.