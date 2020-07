Es cosa ya notoria y sabida que la Secretaría Nacional del Deporte confirmó que desde el 13 de julio el fútbol profesional y amateur, el hockey sobre césped, handball y voleibol estarán habilitados a entrenar en forma colectiva con contacto y sin la utilización de vestuarios. Desde la SND, se estarán monitoreando los casos y la situación. La idea es que las mismas puedan realizar una progresión en el entrenamiento individual que las lleve al 13 de julio a comenzar en forma colectiva y con contacto, como se habilitó. Como para tener en cuenta: SIN LA UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS. De lo que no hay dudas es que la Secretaría Nacional del Deporte, no deja de caer en determinadas ambigüedades. El mensaje en algún caso es poco claro. Libera por un lado, pero apunta a protocolos que aún NO FUERON REVELADOS.