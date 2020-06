La nueva comunicación de la Organización Nacional del Fútbol Infantil, no se hizo esperar, teniendo en cuenta el comprobado incumplimiento de las normas que se han planteado, «teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la aparición de casos de Coronavirus».

El hecho es que la organización se adhirió de plano a los dictados de la Secretaría Nacional del Deporte y desde la órbita que lidera todo el fútbol infantil a nivel país, «se refrenda la prohibición de desarrollar espectáculos deportivos, por lo que ONFI como organismo rector y responsable, prohíbe toda actividad vinculada al fútbol infantil en cualquiera de sus aspectos, hasta tanto se establezcan y autoricen los protocolos a seguir para el reinicio de actividades deportivas».

Se volvió a dejar constancia que la actividad se reiniciará únicamente cuando ONFI lo comunique, basándose en lo anteriormente expuesto.

En el fin de semana que pasó no faltaron padres que se comunicaron con

EL PUEBLO, a los efectos de transmitir situaciones de hecho, «porque aquí en nuestro medio no faltan lo que no aceptan las normas para pasar a violarlas, sobre todo a algún nivel de lo que denominan Escuelas de Fútbol».

Queda en claro que la situación no se alteró y las pautas sanitarias simplemente que prolongan su vigencia.