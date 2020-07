La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) informa que a partir del pasado jueves 9 de julio retomó la modalidad de atención presencial en su sede respetando las normas y medidas preventivas recomendadas por el gobierno y las autoridades sanitarias, y bajo ciertas condiciones a respetar por parte de nuestros usuarios, las cuales detallamos:

Aquellas personas interesadas en realizar trámites presenciales deberán llamar al número 2400 65 56/ 2408 41 38 en el horario de 14 a 19 hs y agendar su visita con cada área involucrada (Tesorería, Registros y Control, Secretaría, Institutos, Dpto. de niñas, etc.).

Únicamente se atenderá a quienes hayan reservado su turno a través de reserva telefónica. Las personas que ingresen a nuestra sede deberán firmar una Declaración de Salud donde expresan no tener síntomas de Covid-19 y no haber estado en contacto, durante los últimos 14 días, con personas infectadas o sospechosas de tener la enfermedad (a la espera del resultado del test de Covid-19).

El uso de tapabocas será obligatorio en todos los espacios de nuestra sede, el cual no podrá ser retirado en ningún momento.

Las personas que ingresen deberán higienizar sus manos en nuestra estación de desinfección. Se deberá mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas presentes, sean funcionarios u otros usuarios.

