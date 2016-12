Miércoles de libertad de acción para el plantel superior de Ferro Carril. 24 horas de tregua. Después de todo no han faltado movimientos, teniéndose en cuenta que además el pasado fin de semana el fútbol permaneció al margen. En tanto, la sesión de fútbol de hoy, será esclarecedora para que el Cuerpo Técnico resuelva los once de arranque que enfrentarán a Nacional, en el primero de los dos partidos del domingo. Los cuatro puntos de Ferro en la tabla. Un aspecto no es menor: determinar que composición de mitad de cancha para arriba, a la luz de la ausencia de Carlos Vera, quien no podrá alistar hasta el 21 de diciembre por la sanción impuesta por el Tribunal de la Organización del Fútbol del Interior.

La chance es concreta con respecto a Rodrigo Quiroga, quien asumiría el rol del artiguense. En materia ofensiva nace la opción para Gabriel de Souza. En una buena mayoría de partidos en que ganó, Ferro ha sabido del gol justo. No por nada de varias temporadas a esta parte, es el de menor registro. A su vez en el mecanismo de defensa, el retorno de Juan “Tato” Viera. Una manera de suplir a Cavani, quien no alistará por acumulación de dos tarjetas amarillas.

Aparece este más que posible Ferro Carril, con Nacional en la mira: Eduardo Jonathan Vaz; Enzo Sebastián Albano, Juan Viera, Bruno Fiordelmondo, Michael Texeira; Marcio Backes, José María di Nápoli, Juan Alberto Iriarte, Rodrigo Quiroga (¿o Sergio Cruz?); Gabriel de Souza y Fabricio José Lairihoy. Los 6 puntos de Universitario en la tabla, le plantea a Ferro Carril la obligación de vencer. Las 4 unidades de la franja.