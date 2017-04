Nacional: Héber Martínez es uno más y vuelve Cristian Castillo

El panorama en Nacional, tiene sus bemoles. Sobre todo por los lesionados que no faltan, pero también retornos que pueden plantearse. El estreno de los tricolores con derrota incluída frente a Salto Nuevo en el Parque Carlos Ambrosini. En la segunda fecha a jugarse mañana, la condición de local, con Paso del Bote enfrente.

Para los tricolores es opción inmejorable de recuperación, teniendo la diferencia potencial que es capaz de surgir en relación al equipo ascendido.

En la jornada de ayer, el plantel en manos de Alejandro Torres concluía la semana de sesiones, donde el fútbol no faltó. Una manera de vitalizar el funcionamiento de un equipo, que solo aisladamente generó cuestiones rescatables. Se fue de manos vacías,

DARÍO AL QUIRÓFANO

Bien que para tenerlo en cuenta al caso de Darío Rondán, desde el momento que será sometido a una intervención quirúrgica en zona de meniscos de la rodilla. Si todo transcurre sobre la base de la normalidad, no serán tantas las semanas en que Rondán permanezca al margen del fútbol.

Fue de los jugadores que siempre debió medir su exigencia física en la pretemporada. De hecho no jugó ante Salto Nuevo, y ahora ya con fecha de operación.

DESGARRO PARA DOS

No se trata de malos pensamientos en Nacional. Más bien de realidades que se marcan a fuego. Luis Alfredo Leguísamo con un desgarro menor, mientras es más pronunciada la situación de Richar Fabián Albín.

Virtualmente descartado para el enfrentamiento ante Paso del Bote. Si no juega, Alejandro Torrens con dos nombres sobre la mesa: Rodrio Fassanelo y Sebastián Silva y Rosas.

Los dos en igualdad de condiciones y con puntual cuota de gol.

DESDE CASTILLO

Ahora ya al margen de partidos pendientes de sanción en el caso de Cristian Castillo, el volante que el año pasado se integró a Nacional, después de su tiempo en Chaná. Todo hace suponer que será uno más en el banco de espera, teniendo en cuenta el apunte del DT a EL PUEBLO: conservar la misma integración que despuntó en la primera tarde de fútbol oficial.

Finalmente la mención a Ángel Gabriel “Tito” Pereira. Tiempo de recuperación progresiva, tras padecer un esguince. Sesiones de Fisioterapia, para que la evolución vaya siendo total y sea uno más en breve, a la hora misma del retorno.