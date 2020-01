Ya el próximo miércoles a la noche, se tendrán en claro los cruces correspondientes a la segunda fase del Campeonato del Interior. Los clasificados pendientes y sobre todo, determinar la ubicación final en cada caso. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a ese tiempo que vendrá.

ZONA DEL LITORAL

Cuartos de Final Regional:

Llave D) 1º. Serie A vs 2º. Serie B

Llave E) 1º. Serie B vs 3º. Serie A

Llave F) 2º. Serie C vs 2º. Serie A

Llave G) 1º. Serie C vs 3º. Serie B

En partidos de ida y vuelta eligiendo localía los primeros de Serie, sorteándose la localía en la

Llave F)

Semifinales Regionales:

Ganador Llave D vs ganador Llave E y ganador Llave F vs ganador Llave G (eligen localía los mejores ganadores de cuartos de final o en su defecto sorteo).

Final Regional: Ganadores de semifinales (elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo)

Encuentros por el 3er puesto elige localía el mejor perdedor o en su defecto sorteo. En ambos disputan partidos de ida y vuelta.

ZONA DEL SUR

Series Segunda Instancia:

Serie D: 1º. Serie B – 2º. Serie A – 2º. Serie C Serie E: 1º. Serie A – 1º. Serie C – 2º Serie B.

Final Regional: Los 1os. de cada serie jugarán la Final (elige localía el mejor primero de entre ambas series o en su defecto sorteo)

ZONA DEL ESTE

Cuartos de Final Regional:

1º. de la Serie A libre (no juega)

Llave D) 1º. Serie B vs 1º. Serie C

Llave E) 2º. Serie A vs 2º. Serie C

Llave F) 2º. Serie B vs 3º. Serie A

Los mejor clasificados en la fase de grupos eligen localía (en su defecto sorteo).

Semifinales Regional: Ganador Llave D) vs Selección que quedó libre en Cuartos de Final – Ganador Llave E) vs Ganador Llave F) (en el primer encuentro se elige localía por sorteo y en el segundo encuentro elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo)

Final Regional: Ganadores de semifinales (elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo).

Los perdedores de semifinales definirán el 3er puesto (elige localía el mejor perdedor o en su defecto sorteo).