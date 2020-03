Qué causa el COVID-19? ¿Son los animales responsables del COVID-19 en humanos? ¿Deben tomarse precauciones con los animales vivos o con los productos animales? ¿Qué se sabe sobre el COVID-19 y los animales de compañía? ¿Qué medidas preventivas deben tomar los dueños cuando los animales de compañía u otros animales están en contacto directo con humanos enfermos, o posiblemente enfermos, por el virus COVID-19? ¿Qué hace el Servicio Veterinario Nacional con relación a los animales de compañía? ¿Cuáles son las responsabilidades internacionales de las Autoridades Veterinarias en este asunto? ¿Qué hace la OIE? Situación actual.

¿Deben tomarse precauciones con los animales vivos o con los productos animales?

Aunque existe incertidumbre acerca del origen del virus COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, como medida de precaución general, en las visitas a mercados de animales vivos, mercados húmedos o mercados de productos animales, deben tomarse medidas de higiene general, entre ellas lavarse regularmente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales o productos de animales, evitar tocar los ojos, nariz y boca con las manos, y evitar cualquier contacto con animales enfermos o productos de animales estropeados. Se debe evitar estrictamente todo contacto con otros animales que pudieran vivir en el mercado (por ejemplo, perros y gatos callejeros, roedores, aves o murciélagos).

Se debe tener especial precaución en evitar el contacto con desperdicios de animales o con fluidos del suelo o de las superficies de los puestos y las infraestructuras del mercado.

Entre las recomendaciones de la OMS para prevenir la propagación de la infección se encuentran lavarse regularmente las manos, cubrirse la boca y nariz con el codo al toser y estornudar, y evitar todo contacto con cualquier persona que muestre síntomas de enfermedad respiratoria como tos o estornudos. En cuanto a las buenas prácticas en materia de inocuidad de los alimentos, la carne cruda, la leche o los órganos de los animales deben manipularse con precaución para evitar una posible contaminación trasversal con alimentos crudos. La carne procedente de animales sanos que se cocina bien hecha es apta y sana para el consumo. Pueden consultarse otras recomendaciones de la OMS.

Teniendo en cuenta la información actual disponible, no se recomiendan las restricciones comerciales.

¿Qué se sabe sobre el COVID-19 y los animales de compañía?

La propagación actual del COVID-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano. Hasta la fecha, no existe evidencia de que los animales de compañía puedan transmitir la enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan afectar a su bienestar.

Los Servicios Veterinarios de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China informó a la OIE de que un perro dio positivo al virus COVID-19 tras una estrecha exposición a sus dueños afectados por el COVID-19 véase Notificación Inmediata (01/03/2020) e Informe de seguimiento no.1 (09/03/2020). La prueba, realizada mediante PCR en tiempo real, mostró la presencia de material genético del virus COVID-19. El perro no mostraba ningún síntoma clínico de la enfermedad.

Actualmente no existe evidencia alguna de que los perros tomen parte en la transmisión de la enfermedad en los humanos, como tampoco existe evidencia de que estos animales se enfermen. Se requieren más investigaciones para establecer si ciertos animales pueden verse afectados por el virus COVID-19 y si es así, de qué manera. La OIE continuará compartiendo actualizaciones en cuanto la información esté disponible.

No existen pruebas que avalen las restricciones al tráfico o comercio de animales de compañía.

¿Qué medidas preventivas deben tomar los dueños cuando los animales de compañía u otros animales están en contacto directo con humanos enfermos, o posiblemente enfermos, por el virus COVID-19?

No se han notificado casos de animales de compañía u otros animales afectados por el COVID-19 y, por lo tanto, en la actualidad no existen pruebas de que desempeñen un papel epidemiológico significativo en esta enfermedad de humanos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los animales y los humanos en ocasiones pueden verse afectados por las mismas enfermedades (denominadas zoonóticas), se recomienda que las personas enfermas con COVID-19 reduzcan el contacto con animales de compañía u otros animales hasta que se disponga de más información sobre el virus.

En el contacto y cuidado de animales, se deben tomar siempre medidas básicas de higiene. Estas medidas incluyen lavarse las manos antes y después de estar o manipular animales, su comida o sus artículos, así como evitar besar, lamer o compartir comida.

Siempre que sea posible, las personas que estén enfermas o bajo atención médica debido al COVID-19 deben evitar el contacto directo con sus mascotas y dejar su cuidado a otros miembros del hogar. Si estas personas deben ocuparse de sus mascotas, deben respetar buenas medidas de higiene y utilizar una mascarilla en la medida de los posible.

¿Qué hace el Servicio Veterinario Nacional con relación a los animales de compañía?

Las autoridades nacionales de Salud Pública, así como el Servicio Veterinario deben trabajar en colaboración utilizando el enfoque Una Sola Salud con el fin de compartir información y realizar la evaluación de riesgos cuando una persona afectada por el virus COVID-19 informa estar en contacto con animales de compañía u otros animales.

Si tras la evaluación de riesgos se decide realizar las pruebas a un animal de compañía que esté en contacto directo con una persona/dueño infectado por el virus COVID-19, se recomienda su realización mediante RT-PCR en muestras orales, nasales y fecales/rectales.

Mientras no existan pruebas de propagación de la infección por COVID-19 de un animal a otro, se considera una buena práctica mantener alejados a los animales que hayan dado positivo al virus COVID-19 del resto de animales.

¿Cuáles son las responsabilidades internacionales de las Autoridades Veterinarias en este asunto?

La detección del virus COVID-19 en animales reúne los criterios para ser notificada a la OIE vía el WAHIS, conforme al Código sanitario para los animales terrestres, como una enfermedad emergente.

Asimismo, debe notificarse a la OIE toda detección del virus COVID-19 en un animal (incluyendo información sobre la especie, las pruebas de diagnóstico e información epidemiológica relevante).

Es importante para las Autoridades Veterinarias mantenerse informadas y cooperar estrechamente con las autoridades de salud pública y las responsables de la vida silvestre con el fin de garantizar la coherencia y pertinencia de la comunicación y gestión de los riesgos.

Es de vital importancia que el COVID-19 no lleve a la toma de medidas inapropiadas que pudieran afectar a los animales domésticos o silvestres, comprometiendo su bienestar y salud, o ejercer un impacto negativo en la biodiversidad.

¿Qué hace la OIE?

La OIE permanece en contacto con la Representación Regional de Asia y el Pacífico, el Delegado de la OIE para China (República Popular) y el Servicio Veterinario Nacional, el Grupo de Trabajo sobre la Fauna Silvestre de la OIE, así como con la FAO y la OMS con el fin de reunirse y compartir la última información. La OIE está cooperando estrechamente con su red de expertos implicados en las investigaciones en curso sobre el origen de la enfermedad. Además, gestiona diariamente los rumores e información extraoficial.

Dadas las similitudes entre COVID-19 y el surgimiento de otras enfermedades infecciosas humanas en la interacción humano animal, el grupo asesor oficial de la OIE recomienda trabajar para comprender las dinámicas en torno al comercio de fauna silvestre y su consumo con objeto de desarrollar estrategias para reducir el riesgo de futuros episodios de contagio.