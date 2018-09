Básquetbol salteño

Tras lo que fuera la competencia de O.B.L a nivel de selecciones Formativas, la autocrítica debe surgir en el entorno, para comenzar el camino de la mejoría.

Y pensamos que por ahí se debería encarar la cuestión, más allá de que aún resta competencia a nivel de selecciones (Sub 18), queda claro que no fue buena la participacón de nuestros chicos el pasaado fin de semana , en lo que fueran los campeonatos nivel de selecciones del Litoral que se llevaron a cabo en Salto (Sub 14), y Mercedes (Sub 16). De todas formas, seguimos pensando que aquì existen responsabilidades compartidas, y de ninguna manera desde estas páginas vamos a buscar culpables y/o responsables, porque en definitiva pensamos que aquí existe un problema de fondo, el que debería comenzar a ser tratado cuanto antes, con reuniones y charlas entre todo el entorno. Por ahí pensamos y opinamos se debería arrancar, con tiempo, todos juntos, realizando la autorcirirtica correspondiente y necesaria entre cadea uno de los actores, para luego poder ir viendo la forma, y la manera de encarar un proceso serio y responsable, que perdure en el tiempo, más allá de la drigencia de turno, y de lo que pueda pasar en el básquebol de primera división a futuro, ese es otro tema, aquí estamos hablando específicamente de los “gurises” de Formativas..

Lo del campeonarto en primera división es una cosa, pero el tema de las Formativas debería ser (siempre) clave y fundamental , a la hora de poder ir saliendo de un momento que sigue siendo complicado, difícil, y donde sabemos el tema económico juega un rol preponderante y fundamental. Pero también pensamos, y estaría bueno, que una vez que se decida arrancar con el tema, cada uno debería aportar ideas, proyectos (lo han hecho los entrenadores por ejemplo), sobre los cuales después se pueda realizar primero un trabajo de estudio, análisis, y evaluación, para después recién comenzara trabajar sobre bases firmes, así de simple.

Y aquí hablamos que en estas reuniones deberían estar todos, más allá de que luego se conforme una comisión específica, la que continuará trabajando en el tema, los dirigentes de la L.S.B, los clubes, los entrenadores, los árbitros, algún oficial de Mesa idóneo, en fin, todo el entorno…. todo.

Pero esto debería comenzar a tratarse ya, para con tiempo después, ir viendo cuando se comenzará a trabajar sobre el tema, porque esta es la cuestión, conformar una comisión que se encargue del tema, con el presidente a la cabeza, porque de otra forma no se conseguirá una mejoría en lo que hace a las divisiones menores de nuestro básquetbol, las que en definitiva son el futuro de la disciplina en cualquier lado, no solo aquí en Salto, y en algunos casos, en Ligas que también han tenido (y lo siguen teniendo) problemas económicos, parecería ser que de todas formas nunca descuidaron, y siguieron trabajando con las Formartivas de una manera seria y responsable, después lógicamente los resultados se observan en cancha, así de simple.

DANIEL SILVEIRA