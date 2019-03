Futsal novedades: Pasó de nuevo algo que nunca queremos comentar, son unos pocos, pero le hacen mal a la disciplina

Y en definitiva es así, otra vez se registraron incidentes en un partido de Futsal, y fue el pasado sábado al momento de culminado el partido entre Florida y Almagro, en compromiso correpondiente a la cuarta fecha, de la segunda rueda en la dicisión de privilegio “A”, juego que tuvo como ganador en cancha, en forma justa y merecida al equipo de Florida en cifras de 4 a 3

Golpes de puño, “corridas”, insultos durante el lapso de varios minutos, se sucedieron una vez finalizado el partido, donde estuvieron involucrados algunos jugadores (muy pocos), y parciales (muchos menos) de ambos equipos. Y aquí debemos ser claros, este tipo de hechos y situaciones no son nuevas, pasaron, pasan, y seguramente en mayor, o menor medida seguirán pasando sí no se toman las medidas, y las sanciones que dichas situaciones de violencia lo ameritan.

Por suerte son unos pocos, porque en este caso, puntualmente en lo sucedido el pasado sábado en el estadio poli deportIvo de Ferro Carril, tuvo el desarrollo de los incidentes a más gente (de ambos equipos) queriendo tranquilizar, y aplacar los ánimos, que los violentos que buscaron otra vez “empañar” la fiesta, no entendiendo que esto se trata de un espectáculo deportivo, donde concurre la familia, se trata de un partido, y nada más que eso.

No entraremos en mayores detalles de lo acontecido por el simple hecho que no fuimos testigos presenciales de la situación acaecida, y solo estamos informando a través de las averiguaciones realizadas, y comentarios que pudimos recabar por parte de gente del entorno, que merece nuestra más absoluta confianza, esto debe quedar claro. Como decimos siempre, sabemos de las “pulsaciones”, y la “adrenalina” que en la mayoría de los casos genera un partido en esta disciplina, que justo es decir es un juego de contacto permanente, y las situaciones de “roce”se generan en cancha siempre, y en cada partido, esto es así. Lo que no se puede tolerar, es que a través de hechos de violencia se “arruine”, y se “empañe” una fiesta, y hoy en vez de estar comentando el como y porque de tal o cual resultado, tengamos que informar que otra vez los violentos hicieron lo suyo en un espectáculo deportivo.

Ahora seguramente el Tribunal correspondiente tomará cartas en el asunto, debiendo estudiar, analizar los hechos, y luego amparado en el actual reglamento, emitir un fallo que esperemos sea ejemplarizante, para de esa forma intentar de a poco que este tipo de situaciones se puedan erradicar definitivamente, y de una buena vez, una pena.

