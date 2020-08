«Gran práctica con mi amigo Stefanos Tsitsipas. Preparando lo que viene», fue el mensaje de Pablo Cuevas en su cuenta de Instagram, a la que agregó una foto con Tsitsipas, jugador griego que a sus 22 años ocupa el sexto puesto del ranking ATP y que está llamado a ser uno de los dominadores del circuito en las próximas temporadas.

Ambos se encuentran a la espera del US Open en Flushing Meadows, donde a raíz del coronavirus también se está disputando el Masters 1.000 de Cincinnati y los tenistas coinciden en horarios de entrenamiento.

En el caso del uruguayo, quedó afuera en la primera ronda de la qualy al perder ante el japonés Yasutaka Uchiyama el pasado jueves. El nacido en Atenas, por su parte, sigue en carrera tras aplastar 6-1 y 6-3 al sudafricano Kevin Anderson en su debut.

Tsitsipas, quien derrotó a Cuevas las dos veces que lo enfrentó en partidos oficiales (6-1 y 6-4 en Amberes 2017 y 6-3 y 7-6 en Estoril 2019), confesó su admiración por el uruguayo tras vencerlo en la final del ATP 250 de Estoril.

«Fue un plus haber jugado contra uno de mis jugadores favoritos en el ATP Tour. Tú no lo sabes pero siempre te admiré desde que era un niño junto con (Roger) Federer así que eso lo hizo especial», dijo aquella vez el griego.

El calendario de Cuevas marca después del US Open inscripciones al ATP 250 de Kitzbuhel, Austria, al Masters 1.000 de Roma y el Grand Slam de Roland Garros en Francia, todos ellos con comienzo en setiembre y sobre polvo de ladrillo.