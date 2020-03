Uruguay perdió por cuarta vez la oportunidad de meterse en el grupo mundial de la Copa Davis al caer derrotado con Austria por 3-1 en Graz, siendo muy competitivo, pero pagando caro el hecho de no tener una raqueta número «2» fuerte.

Pablo Cuevas, que ganó el único punto de los celestes en su duelo ante Jurij Rodionov el viernes, jugó un maratónico partido en el dobles con Behar donde cayeron en tres sets tras más de dos horas de juego y luego no pudo con Dennis Novak en otro partido largo y al que llegó con un desgaste importante.

«No tengo nada que reprocharme», dijo Cuevas tras el partido que cerró la serie a favor de los austríacos: «creo que jugué a un buen nivel y tuve una buena actitud en una superficie que nos es la que más domino».

El salteño más tarde no dudó en agregar: «dentro de lo difícil que fue el día de hoy, me puedo ir tranquilo, se luchó hasta el final».

Otro que dio su parecer tras cerrarse el enfrentamiento fue el capitán Enrique Pérez Cassarino que mencionó: «estoy muy orgulloso del equipo y lo que luchó».

Y finalizó analizando que: «fue una lástima que ese cotejo de dobles no cayera de nuestro lado, cuando estuvimos tan cerca»

De esta forma Uruguay volvió a desaprovechar una nueva chance de llegar al grupo mundial cayendo en el repechaje, algo que además sucedió en los años 1990, 1992 y 1994.

LOS RESULTADOS

Viernes:

– Dennis Novak (AUT) derrotó a Martín Cuevas (URU) por 6-2, 6-4.

– Pablo Cuevas (URU) a Jurij Rodionov (AUT) por 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (7/5)

Sábado:

– Jurgen Melzer/Oliver Marach (AUT) a Pablo Cuevas/Ariel Behar (URU) por 4-6, 6-3, 7-5

– Dennis Novak (AUT) a Pablo Cuevas (URU) por 2-6, 6-3, 6-4