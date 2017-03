El salteño Pablo Cuevas volvió a coronarse campeón en el ATP de San Pablo (por tercera vez en forma consecutiva) tras vencer 6-7, 6-4 y 6-4 al español Albert Ramos-Viñolas en un partido que comenzó el domingo y terminó de jugarse el lunes a la noche debido a la lluvia reinante en San Pablo.

El cierre del partido a favor del salteño fue de forma particular debido a la forma en que decidió jugar el último punto. Cuando le tocaba sacar, decidió hacerlo «de abajo» para sorprender a su rival en lugar de hacerlo por encima del hombro, como es la costumbre. Su ventaja justamente es la sorpresa, aunque también es un riesgo para quien saca. A Cuevas le permitió acomodarse mejor en el peloteo (Ramos pudo devolverla, de todos modos) y finalmente ganó el punto decisivo.

Con esta victoria Pablo Cuevas ascendió al puesto 30 del ranking mundial y competirá en Indian Wells a partir de la semana próxima.

CUEVAS: “VALIÓ LA PENA TODO EL ESFUERZO, AHORA ME VOY PARA INDIAN WELLS”

Cuevas sentenció luego del triunfo: «No había arrancado el año muy bien. Tuve un primer partido con muchas dudas, después me afiancé, tuvo una semifinal muy buena y di vuelta la final para ganar otra vez en San Paulo. Estoy muy contento», aseguró Pablo Cuevas este martes a horas de viajar a un nuevo torneo del circuito ATP.

El tensita salteño conquistó su sexto título como profesional, el tercero consecutivo en San Pablo, «Era la semana que más lejos me veía de salir campeón. Llegaba con mucha incertidumbre y sin jugar bien. «Terminé cansadísimo. Viajé de madrugada y ahora ya me voy para Indian Wells. Pero valió la pena todo el esfuerzo», afirmó el tenista salteño.