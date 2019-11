El compromiso con Salto y el país están por encima de todas las cosas. Sobre todo, cuando hay instancias cruciales, donde las decisiones deben darse de manera contundente. Por eso, junta nuestros compañeros de la Lista 13 del Partido Colorado, hemos estado saliendo a recorrer los barrios, a hablar con nuestros vecinos y a pedirles un esfuerzo.

Les pedimos que se sumen a nuestro compromiso y que nos acompañen con el voto, para que el 24 de noviembre una coalición multicolor, diversa, plural y con muchas ideas que postulan a un solo candidato, pueda triunfar y generar el cambio que el país necesita.

Unirse es la única forma de lograr un objetivo común, pero aunarse bajo un mismo programa de gobierno, con principios y valores comunes, que impulsan un Uruguay distinto, diferente, mejor para su gente, es un logro que debe ser acompañado y apoyado hasta el final, para que todo ese esfuerzo acumulado no sea en vano y para que los uruguayos empiecen a vivir como deben hacerlo.

Los procesos electorales no son fáciles, nos ponen a prueba, pero nos enseñan mucho, nos ayudan a comprender la sociedad en la que vivimos y a comprender sus problemas desde adentro. Es así, que el domingo 24 con los compañeros de la Lista 13, votamos a Luis Lacalle Pou, porque sabemos que el país de hoy nos necesita a todos.

Te pedimos que nos acompañes, que no bajes los brazos y que envuelto en la bandera que nos une, la bandera uruguaya, sigamos trabajando para que el Uruguay sea el que queremos.