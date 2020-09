El fútbol del Consejo Único Juvenil resolvió en la sesión pasada, afrontar este fin de semana y como excepción, la nueva fecha de los torneos en disputa, desde el momento que esta tarde jugará la selección Sub 17 por el Campeonato del Interior. No solo se fijaron partidos para sábado y domingo, sino para la semana que viene. Un repaso por la cartelera definida no está demás. Entre la Sub 15 y la Sub 18.

5ª fecha en la Divisional «A»

River Plate vs Chaná. Parque Carlos Ambrosoni. Domingo 20 de setiembre.

Universitario vs Deportivo Artigas. Cancha de Universitario. Domingo 20 de setiembre. Progreso vs Ferro Carril. Cancha de Progreso. Domingo 20 de setiembre.

Nacional vs Ceibal. Cancha de Nacional. Domingo 20 de setiembre.

Gladiador vs Sud América. Cancha de Gladiador. Domingo 20 de setiembre.

A las 13.45′ en Sub 15 y 16 horas en categoría de Sub 18.

El valor único de entrada será de 50 pesos.

*********

3ª fecha en la Divisional «B».

Saladero vs Salto Nuevo. Cancha de Saladero. Domingo 20 de setiembre. 14 y 16 horas.

Parque Solari vs Fénix. Cancha de Fénix. Sábado 19 de setiembre. 14 y 16 horas.

Peñarol vs San Eugenio. Cancha de Peñarol. Domingo 20 de setiembre. 14 y 16 horas.

El Tanque vs Almagro. cancha de El Tanque. Domingo 20 de setiembre. 14 y 16 horas.

Libertad vs Salto Uruguay. Parque Julio Pozzi. Sábado 19 de setiembre. 14 y 16 horas.

Precio de la entrada: 50 pesos.

**********

4ª fecha en la Divisional «B»

San Eugenio vs Almagro. Cancha de Fénix. 24 de setiembre. 19 y 21 horas.

Fénix vs El Tanque. Cancha de Fénix. 23 de setiembre. 19 y 21 horas.

Salto Uruguay vs Parque Solari. 23 de setiembre. 19 y 21 horas.

Saladero vs Peñarol. Cancha de Saladero. 23 de setiembre. 19 y 21 horas.

Salto Nuevo vs Libertad. Cancha de Saladero. 24 de setiembre. 19 y 21 horas.

50 pesos la entrada general.

**********

1ª fecha. APERTURA Sub 18

Deportivo Artigas vs Ferro Carril. Parque Luis T. Merazzi. 23 de setiembre. 19.30′.

Universitario vs Nacional. Cancha de Universitario. 23 de setiembre. 19.30′.

River Plate vs Gladiador. Cancha de Gladiador. 23 de setiembre. 19.30′.

Ceibal vs Progreso. Parque Rufino Araújo. 24 de setiembre. 19.30′.

Chaná vs Sud América. Parque Humberto Forti. 23 de setiembre. Hora 19.30′.