Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal. Alumnos, padres, profesores y vecinos de colonia Lavalleja marcharon desde la escuela 18 de pueblo Migliaro hasta el liceo rural que funciona en el predio de MEVIR. El motivo de la misma fue difundir las críticas condiciones en la que se trabaja en dicha institución, una de ellas de vital importancia, el hacinamiento de alumnos en las aulas.

A esto se suma la falta de local y carencias de materiales entre otras tantas carencias.

Frente al liceo fue leída una proclama en representación de APAL, hizo uso de la palabra Cristina Alvez, también los a lumnos levantaron su voz representando a los estudiantes. También leyó una proclama Carolina Rosa. Estuvo presente la inspectora de Secundaria, Teresita dos Santos.

Una vez terminada la oratoria se reunieron con dicha jerarca para plantearle toda la problemática existente.

En su proclama representando a la comisiónm de padres, Cristina Alvez expresó: “queremos un liceo que tenga las condiciones adecuadas para estudiar y lograr sus estudios secundarios, posibilitando el ingreso permanente y la titulación de los jóvenes. Esta solicitud tiene 15 años de espera, padres, vecinos y comunidades esperan un liceo desde el año 2.000.

Cuando se comenzó en su momento el liceo Rural de Valentín dado que en el ómnibus viajaban 104 estudiantes de Lavalleja, surgió en el año 2001 como Centro Educativo Integrado, funcionando en las instalaciones de la escuela Nº 18 hasta el año 2013, cuando pasó a funcionar en el salón de MEVIR, gracias a la buena voluntad de los participantes en los planes 1,2, y 3 años de uso. En todo este tiempo nunca contó con predio propio, ni instalaciones adecuadas al número de estudiantes, ya que reside en un radio de 60 kilómetros y a la fecha la matrícula es de 210 alumnos.

Este año se realizó un importante esfuerzo por parte de APAL, alquilando una casa vecina para que los chicos de segundo y tercer año de bachillerato pudieran culminar sus estudios secundarios.

Al momento, no se puede seguir afrontando dichos gastos ya que no surgió la compra de dicha casa, por parte de Secundaria, tal como fue solicitada en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en el mes de febrero en la localidad de Sequeira.

Muy preocupados por el futuro de nuestros hijos buscamos soluciones frente a las dificultades edilicias de nuestro liceo, hoy teniendo en cuenta que se prevé un aumento de la matrícula y es imposible seguir utilizando estas instalaciones con que contamos. Es por eso que padres y vecinos recurrimos a este medio, para sensibilizar a las autoridades correspondientes, por la institución de nuestros hijos”.

LA PROCLAMA DE

LOS ESTUDIANTES

Carolina rosa fue la encargada de trasmitir la posición de l os estudiantes, leyendo la siguiente procama:

“Como estudiantes solicitamos la construcción de un edificio propio para el liceo, porque si bien contamos con aulas móviles, en un predio prestado y con un local cedido por la comunidad, no es suficiente por la cantidad de alumnos que somos y este número, cada vez aumenta. Nos parece que si la situación sigue así va a empezar a haber una gran desvinculación por parte de los estudiantes por diferentes motivos, porque la realidad es que estamos teniendo clases en aulas superpobladas y en muy mal estado. También está la falta de veredas y galerías que comuniquen a los diferentes salones, porque en los días de lluvia la situación se complica más aún, tornándose intransitable el pasaje por el lugar.

Es nuestro sueño poder contar con un local digno, que nos permita tener las mismas condiciones y oportunidades que otros estudiantes”.

Gracias a Beatriz Sendic, la directora del Liceo Rural tenemos mucho material para ofrecer a nuestros lectores, luego de esta justa movilización que realizó pueblo Lavalleja.