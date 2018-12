El jueves 27 de diciembre Central Lanera Uruguaya realizó el cierre del Operativo Corderos Pesados 2018, fijando los precios definitivos y pagando a unos 316 productores de todo el país que embarcaron animales entre agosto y los primeros días de diciembre.

Los productores remitentes de corderos pesados a través del sistema cooperativo recibieron pagos a cuenta el precio promedio final al momento de la inscripción y luego del embarque de los animales. El precio promedio final pagado por Central Lanera se ubicó en US$ 3,43 para las mejores carcasas y para los productores que remitieron el 100 % de los corderos

inscriptos antes del 30 de Abril, alcanzando precios máximos de 3.56 US$/kg para lotes con todos los beneficios.

Una vez más las bondades del precio promedio fueron demostradas, haciendo que los productores reciban muy buenos precios y aun mejores por animales de mejor calidad, independientemente del momento de entrega.

El sistema de precio promedio es un diferencial importante en la operativa comercial de Central Lanera que brinda seguridad a los productores y permite concentrarse en los aspectos productivos.

Para este período, el precio obtenido es de US$ 3,53 para corderos cruza carnicera y para los corderos faenados en el mes de octubre y USD 3,43 para el resto de las mejores carcasas (incluyendo 5 cts. de sobreprecio por cumplimiento e inscripción temprana). A su vez en este Operativo 2018 la cooperativa está compensando a los productores que no toman adelanto en 3 cts por kg, por lo tanto la sumatoria de los beneficios es de 18 cts por kg. De esta forma algunos productores alcanzaron un precio por sus de USD 3,56/ kg, que se constituye en el precio máximo de la zafra .

23 AÑOS DE EXISTENCIA

Con 23 años de existencia, el Operativo Ovinos de Central Lanera sigue liderando la comercialización de corderos pesados, generando más y mejores beneficios para los productores participantes: financiamiento durante todo el ciclo productivo, cobertura de riesgo de mortandad post esquila, seguridad total de colocación, presencia en planta, coordinación de embarques y garantía de entrada a frigorífico, además del asesoramiento técnico y toda la oferta de insumos y servicios que brindan las cooperativas locales a lo largo y ancho del país.

Desde el punto de vista productivo, el 2018 fue un año bueno que permitió buenas invernadas tempranas ,en muchos casos permitió que los corderos lograran la condición y el peso de faena anticipadamente a las fechas estimadas. Esto provocó una importante desconcentración de corderos prontos para faena a partir de la segunda quincena de noviembre.

Autoridades de la cooperativa expresaron su satisfacción con los precios alcanzados. Adicionalmente hubo conformidad con el sobreprecio de 10 cts pagado a los corderos faenados en el mes de octubre, ya que se logró el objetivo de descomprimir el mes de noviembre, adelantando faenas.

En lo local los precios se comportaron a la baja desde enero a marzo para luego subir hasta setiembre donde se mantuvieron por el mes de octubre para luego descender hasta la fecha. De todos modos el precio fue bastante estable con una diferencia del 11% entre el mínimo y el máximo de la zafra. Brasil y China nuevamente participaron muy activamente durante este 2018, constituyéndose en los principales mercados para la carne ovina.

Cabe destacar especialmente y como diferencial de la operativa de la Central, la colocación total de los corderos inscriptos a muy buenos precios y en algunos casos por encima de las referencias del mismo periodo, lo que deja en evidencia el potencial del Operativo para el resto de los productores.

Desde la cooperativa se informó que se pagarán todos los corderos informados y sellados a precio promedio faenados en diciembre, lo que es un elemento de gran importancia en momentos donde los precios evolucionan a la baja. En este marco, el Operativo Ovinos de Central Lanera se ha consolidado como sinónimo de buen precio, muy buenos servicios de apoyo, garantía de colocación y cobro, y seguridad de entrada. El 2018 cierra, con el precio del cordero superando una vez más al precio del novillo y con la apertura de nuevos mercados, lo que contribuirá a la consolidación y mejora de los precios en el futuro cercano.

La Central aspira a crecer en el próximo año sumando productores al Operativo Ovinos de la cooperativa, entendiendo que es un muy buen negocio para los productores que participan. En las próximas semanas se estará realizando el lanzamiento del Operativo Ovinos 2019, junto con los valores de los adelantos y demás condiciones comerciales.

Central Lanera Uruguaya como empresa de productores saluda a todos los productores ovejeros del país, en especial a quienes en todos estos años a mantener sus lanares y hoy están cosechando los buenos momentos de la carne ovina.

Fuente: Dpto. Promoción Central Lanera Uruguaya