Hace pocos días se desarrolló en nuestra ciudad una nueva edición, la decimoséptima, de la Fiesta del Inmigrante, impulsada por la Unión de Inmigrantes de Salto. En ese marco, la encargada de Relaciones Públicas, Elizabeth Widmaier, dijo a EL PUEBLO que una de las satisfacciones de este año es que el evento figura en la segunda edición de la “Guía de Fiestas”, publicación del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, Widmaier reflexionó sobre el “Monumento al Inmigrante” proyectado para la zona portuaria (Muelle Negro) y que aún no pudo concretarse por motivos burocráticos (el Intendente autorizó erigirlo sin que el trámite pasara por la Junta Departamental como corresponde). Al respecto manifestó que “el monumento es un reconocimiento merecido para todos los inmigrantes, para todos, independientemente de qué institución vengan, porque en Salto hay muchas instituciones y muchas colectividades que trabajan y trabajan muy bien, pero este monumento nos agrupa a todos, sin colores y sin banderas. Un poco fue demorado por las crecientes, estas idas y venidas. Pero el intendente ya manifestó su voluntad de que este proyecto salga y esperemos que esos pequeños trámites burocráticos que hay en medio, y que nosotros no los entendemos sinceramente, que esas cosas salgan, que las gestione la gente que las tiene que gestionar, y nosotros vamos a disfrutar. Por ahora somos un monumento vivo y demostramos que le podemos dar un entorno muy pintoresco a esa zona de la costanera”.

Presencia del Embajador de Suiza: Uno de los días en que se desarrollaba esta fiesta en el Mercado 18 de Julio, EL PUEBLO tuvo la posibilidad de dialogar con el Embajador de Suiza, Didier Pfirter, que se encontraba allí presente. El mismo se mostró muy satisfecho con la realización de este tipo de eventos (Suiza tenía un stand armado) y gratamente sorprendido con la ciudad de Salto, a la que no imaginaba con tanto movimiento, según nos manifestó. En próximas ediciones compartiremos algunos pasajes del diálogo mantenido.