Audiencia Pública 5ta Parte

Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

En 2014 vino una tormenta muy fuerte que, lamentablemente, voló el techo del salón. También, en esa zona la gente no tenía dónde reunirse, porque, de un momento a otro, la tormenta les truncó la posibilidad de reunirse o hacer un festival; determinadas actividades no se podían hacer, porque no había techo. Se hizo una gestión con MEVIR, que fue muy importante, y valoramos mucho esto, porque ahí, nos dieron la autorización para intervenir desde el Municipio. Hubo aportes de algunos materiales de MEVIR, pero, debo decirle que, la mayoría tanto de la mano de obra como de los materiales, también, los dispuso el Municipio.

Ahí se colocaron las vigas y cerchas de metal; se hizo el techado completo, pintura, interior y exterior e instalación eléctrica a nueva. Esto tuvo un costo que en total fue de $ 230.000, desde el Municipio, pero, también se recibió un aporte de MEVIR.

Agradecemos a Srgio García da Rosa, a quien lo tengo presente acá, por las gestiones que facilitáron que los vecinos, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, lo inauguramos. Da gusto ver la cantidad de actividades que hacen en ese Salón, que es muy importante para esa actividad.

Cementerio local

También se hizo un mantenimiento y pintura, adquisiciones de nuevos casilleros, se adquirió algo más de 40, por un gasto total de $ 45.000.

Gastos anuales

Los gastos que tenemos fijos, como hablábamos, es el agua, la luz y el teléfono.

Combustibles

Aclaramos que en el 2017 tuvimos el equipo nuestro y el de la Intendencia, y hubo algunos caminos o tramos que, certificamos para la Intendencia; ahí recibimos un apoyo de combustible, algo de repuesto desde la Intendencia y, por supuesto, algo de repuesto lo compramos nosotros, y algo de combustible lo compramos; la mitad y mitad, dependiendo de los tramos que se hacían. Cuando caminería certificaba a la Intendencia, teníamos una ayuda importante de la Intendencia.

Otros gastos

También tuvimos como gasto las recolecciones, que son gastos fijos. El Literal A se pagó viáticos. Estos, son muy importantes, con costos muy significativos como para la Intendencia, como para nosotros, pero, así lo dispone la ley, y nosotros, lo tenemos que pagar si pasan más de 50 kilómetros y os funcionarios están trabajando. Los viáticos son obligatorios, hay que pagar viáticos por día y, los viáticos por pernoctar, tienen una diferencia; pernoctar, tiene un costo más importante, pero, al tener el equipo vial, y al venir distancias de más de 50 kilómetros, eso también tuvimos que pagarlo y con un costo muy importante, que fue el de los viáticos.

Uniforme

Si bien la Intendencia previó lo de los uniformes para los funcionarios tanto de la intendencia como para los del municipio, también nosotros hicimos algunos aportes en camisas, algunos buzos y zapatos; también, se compró del municipio, insumos de uso diario y colaboraciones. Todo esto dio un total de $ 1.924.156

Año 2018

Hoy, vuelven a cambiar tanto las partidas del Literal A y Literal B. Pasamos a recibir las partidas. Este año estamos recibiendo $ 93.791 por mes. Esto va a insumir una partida para levantar todavía la suma de $ 131.701, y del Literal B, pasamos a recibir $445.106 que, anualmente, son $ 4.896.286.

Por lo tanto, hablamos de un total anual para este año, sumadas todas las partidas, de $5.928.087.

A tener en cuenta que los datos son con fecha del 31 de octubre de 2018. Tenemos algunas partidas del Literal A a levantar y, del Literal B, nos queda algo más.