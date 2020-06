Turf

El turf tuvo su reapertura en Montevideo (Hipódromo de Maroñas) y el de Las Piedras pero todavía a nivel del interior no hay nada que haga suponer su retorno a corto plazo.



En principio los representantes de los cuatro hipódromos del Interior que conforman el Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT) esperan reunirse la próxima semana con el director de Casinos del Estado, Gustavo Anselmi, ante la preocupación por sus declaraciones recientes ya que expresó que «los hipódromos del Sint no pueden cumplir con el protocolo y que por ahora no existe la posibilidad de que reanuden la actividad».

Se manejó en un principio que en los hipódromos de Paysandú, Melo, Florida y Colonia comenzarían unas semanas después de que se pusieran en marcha los Casinos, que es de donde salen los premios para las carreras.

Para cumplir con los hisopados para detectar casos de coronavirus se sacaron cuentas y serían unos 350 mil pesos por cada hipódromo del SINT, se debería definir la solución para ver de dónde pueden salir los fondos para ello.

El dinero podría salir de las reuniones que no se hicieron: teniendo en cuenta el aporte realizado a los hipódromos y a los protagonistas directos del turf, quedan como 11 millones del presupuesto para 2020.

El protocolo tendría ese gasto inicial más los gastos operativos, que rondarían los 150 mil pesos por reunión.