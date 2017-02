Bertsch, Correa & San Román logró 100% de ventas

“Fue uno de los buenos remates de Pantalla Uruguay, siempre febrero es una buena fecha y lo volvemos a comprobar”, analizó Carlos Martín Correa, del escritorio Correa & San Román, respecto al 177º remate de Pantalla Uruguay concretado ayer desde la Rural del Prado.

En diálogo con EL PUEBLO, Correa agregó que también se comprobó lo que se venía dando en forma particular, con una oferta no muy voluminosa pero sí importante, fueron 5.500 reses y 1.500 lanares los que se ofrecieron ayer, colocándose rápidamente la oferta de lanares, incluso con más avidez que el remate pasado -en enero-, así como los vacunos que se vendieron con agilidad desde el ternero hasta la pieza de cría, quedando muy pocos lotes sin vender; alguno que tenía alguna pretensión de precios, por la localización o la cantidad quedaron sin oferta, pero prácticamente se comercializó la totalidad de la oferta en cada categoría, con precios destacados.

El consignatario comentó que quizá en el ternero se vio una pequeña moderación, no se vio actuar con mucha intensidad a la exportación y eso hizo que el promedio sea un poco más bajo, pero tuvo demanda y alta colocación.

De la misma manera el novillo de 1 a 2 años tuvo mucha demanda, al igual que el novillo de 2 a 3 años, hasta llegar a la vaca de invernar “que la vimos con mucha intensidad venderse, las demás categorías también de manera que estamos muy conformes, fue un buen remate, otra vez coronando febrero Pantalla Uruguay que realmente crea expectativas y las cumple”.

100% DE VENTAS PARA BERTSCH, CORREA & SAN ROMÁN

La firma Bertsch, Correa & San Román, comercializó la totalidad de la oferta presentada, “estamos muy conformes porque teníamos muy buenas consignaciones, lotes importantes de novillos, terneros, vacas de invernar que se colocaron en su totalidad”, dijo Correa, agregando que si bien en cada categoría “por los kilajes no tuvimos los precios de punta, pero tratándose de ganados que se vendieron muy bien de acuerdo al kilaje”.

Comentó que se notó un poco más de demanda en el sur de Río Negro que para arriba, si bien en el norte la colocación fue rápida, no vimos tanta avidez como veíamos en otras partes del país.

ZAFRA DE LANARES

El escritorio estará ahora abocado a la zafra de lanares que ya comenzó. La firma ya tuvo el remate de La Estela y Granja Roland en Artigas, a principios de este mes, el cual Correa calificó como un buen remate, si bien “nos hubiera gustado vender todo, no lo logramos pero sin dudas se obtuvieron buenos valores”.

Ahora la firma realizará el 10 de marzo el remate de La Magdalena de Los Tordos S en C, La Pradera de Suc. de Federico Stirling y La Milagrosa de Alejandro Stirling, evento para el que están con muchas expectativas, ya que siempre ha sido un buen remate, que tienen mucha atención con reproductores realmente excepcionales.

PROMEDIOS 177º PANTALLA URUGUAY

Corderos: 1,565

Corderos/as: 37,5, 32, 35

Borregos/as: 39,5

Ovejas: 60, 55, 58 Terneros entre 140 y 180 kg: 2,24, 2,205, 2,23

Terneros más 180 kg: 2,30, 1,90, 2,07

Terneros: 2,30, 1,90, 2,11

Novillos 1 a 2 años: 2,11, 1,60, 1,79

Novillos 2 a 3 años: 1,80, 1,485, 1,69

Novillos más de 3 años: 1,45, 1,415, 1,44

Novillos Holando: 1,45, 1,30, 1,36

Vacas de invernada: 1,28, 1,17, 1,21

Terneras hasta 140 kg: 1,80

Terneras: 1,80, 1,52, 1,59

Vaquillonas sin serv. 1 a 2: 1,70, 1,35, 1,52

Vaquillonas sin serv. 2 a 3: 1,465, 1,30, 1,37

Vientres preñados: 590, 495, 536

Vientres entorados: 430

Piezas de cría: 381, 302, 341