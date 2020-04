La papa ha sido el producto más buscado de esta semana, dado que aun presenta una escasa oferta

Informe Comercial. Del 6 al 8 de abril del 2020

Operativa de Mercado

Operativa medianamente ágil en esta semana corta y de buen clima. Los mercados permanecerán abiertos hasta el día jueves, retomando ayer sábado pero con una operativa bastante más leve, dada la cantidad de puestos que permanecerán cerrados por el feriado largo de Semana Santa o de turismo.

Han cargado compradores habituales provenientes de localidades al norte del Rio Negro.

Novedades

La papa ha sido el producto más buscado de esta semana, dado que aun presenta una escasa oferta. Tanto la blanca de importación (Brasil), como la rosada de Rocha, presentan buena calidad y la diferencia de precio es muy poca, no habiendo bajado los mismos. Al alza todos los productos que pasaron de campo a invernáculos, como es el caso del zapallito, la berenjena y el zuchini. Estos productos presentan subas mínimas. Escasez de oferta de zapallito. Abundante oferta de boniatos y zapallo calabacín. Continúa ingresando mercadería del sur como papa, zanahoria y cebolla. Con mantenimiento constante de los precios.

Ingresos sostenidos en todos los artículos, como el caso del tomate y el morrón (a la baja). Mayor ingreso de choclo de buena calidad.

Comienza a entrar alguna plancha de frutillas. Para el caso de la naranja, se ve menos Valencia en algunos casos con daño por mosca, con baja en el precio. Satsuma ingresa a buen ritmo.

Comentario General

Esta semana los compradores se abastecieron principalmente con productos para la tradicional cazuela: repollo, papa, papa, boniato y zanahorias. El paso de producción de campo a invernaderos por el comienzo de los fríos, incrementa el costo de producción de algunos rubros, lo que se ve reflejado levemente hasta el momento en los precios.

Comienzan a verse en el mercado local clientes que en otras épocas del año compran en el sur. La causa es el aumento en la cantidad de rubros en los mercados locales. Así como el aumento del rubro citrus para el cual concurren a Salto y ya compran los demás productos. Esta tendencia se acentuara más en las próximas semanas con el advenimiento del invierno.

Salto Hortícola ha realizado la recepción de las donaciones de frutas y verduras de los productores y operadores salteños, en el marco de la campaña que se lanzo la semana pasada. Se ha colaborado con más de 30 instituciones, organizaciones y ollas populares a través de CECOED (Comité Departamental de Emergencia), y más de 400 canastas para ser entregadas a beneficiarios del MIDES. Agradecemos a todos quienes han colaborado. Convencidos que la mejor manera de enfrentar esta crisis es juntos y aunando esfuerzos.

El tomate en Brasil se valoriza incluso con baja demanda

Mayoristas paulistas

registran precios altos

Esta semana (del 06 al 04/09), aunque la demanda sigue siendo débil, la reducción en la oferta permitió precios altos: la caja de tomate Larga Vida de 18-20 kg se vendió a R $ 78,71 ($u 781) (+32,28 %) en la CEAGESP, a R $ 70,63 ($u 701) (+ 25,00%) en Campinas (SP), a R $ 62,00 ($u 620)(+ 19,85%) en Río de Janeiro (RJ) y a R $ 58, 50 ($u 585) (+ 3.85%) en Belo Horizonte (MG). Los precios de los mayoristas de Río de Janeiro y Minas Gerais son más bajos en comparación con São Paulo debido a la calidad inferior y la mayor oferta de la fruta.

En la planta en Río de Janeiro, el inicio de la cosecha en Paty do Alferes (RJ) resultó en una mayor oferta y, en CEASA Mineira, la cosecha de las diferentes regiones del estado (Araguari / MG, Sul de Minas / MG, Pará de Minas / MG y Pimentas / MG) mantuvo la planta abastecida. En los mayoristas en SP (capital y Campinas / SP), una mejor calidad y una oferta reducida en Itapeva (SP) y Caçador (SC) promovieron el aumento.

Los mayoristas informan que ha habido una cierta fluctuación en la demanda, posiblemente debido a que las compras y las compras minoristas varían según sea necesario.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Arranca la campaña frutillera en Argentina bajo estrictas medidas de seguridad La campaña frutillera en la región de Coronda ha implementado un protocolo de prevención frente al coronavirus para el traslado, procesamiento e implantación de plantines, en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y asesores privados. Las tareas de prevención se iniciaron dos semanas atrás con buena recepción entre los productores, aunque ralentizando los trabajos y acrecentando un poco más la incertidumbre sobre el negocio. Se prevé que este será un año difícil para la frutilla, sobre todo por el cese de la actividad de restaurantes, hoteles o servicios de catering, que son los principales demandantes. La ingeniera del INTA María del Huerto Sordo indicó que, además de las recomendaciones que se hacen para todas las actividades productivas, como el lavado de manos o no compartir elementos de uso diario, el protocolo implica la desinfección de envases y transportes en los que se trasladan los plantines (con una solución de agua e hipoclorito de sodio) a lo largo del trayecto, entre Chubut y Coronda, desde que se suben al camión, cada vez que ingresan a una provincia y hasta que se descargan en los viveros locales. Incluso cuando se separan para armar los atados. Otro de los aspectos importantes del protocolo consiste en regular la afluencia de productores a los viveros para retirar los plantines. También se dispuso que, cuando los productores asistan a retirar la mercadería, no se bajen del vehículo y no lleven peones para cargar, tarea que hacen los viveros con personal propio. En esos sitios además se trabaja con barbijos y se desinfectan los calzados al ingresar a la cámara de frío. En el campo la principal modificación fue reducir el personal para la implantación. “Tradicionalmente se trabaja con un tirador (persona que va depositando los plantines sobre el camellón) por cada dos plantadores; pero este año van uno y uno, surco por medio para mantener la distancia entre la gente”, explicó la ingeniera. Esto también implica más tiempo y, por lo tanto, un gasto extra para el productor “porque rinde menos la hora de trabajo”.

Por la combinación de estos tiempos extra en cada paso, la campaña se desarrolla con unos 10 días de retraso, lo que podría afectar la primicia.

(Fuente: El Litoral – RA)