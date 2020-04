Los productos que provienen del sur, como cebolla y zanahoria, continúan con precios elevados

Informe Comercial. Del 13 al 16 de abril del 2020.

Operativa de Mercado

Semana cálida y de buen clima en un mercado donde la operativa comenzó ágil y se tranquilizo a mediados de semana implicando un jueves con menos movida de lo habitual. Han cargado compradores habituales provenientes de localidades al norte del Rio Negro.

Novedades

La muy escasa oferta de zapallito provoca un aumento en sus precios. Morrón rojo y verde al alza. La papa con cotización estable, sigue siendo en su mayoría de importación brasilera. En muy pocas cantidades, se comienza a ver primeras frutillas a precios altos. Para el caso de los productos que provienen del sur, como cebolla y zanahoria, los precios continúan elevados.

Comentario General Los precios dentro de todo se han mantenido respecto a la semana anterior. Las frutillas que están entrando al mercado son de tamaño pequeño, dado que en su mayoría son de plantas del año pasado. Se ve en aumento el uso de elementos de protección como guantes y tapabocas, mayormente en la gente que realiza reparto en la calle. Salto Hortícola agradece a los productores y operadores que han colaborado con donaciones de frutas y verduras para la campaña realizada en apoyo a grupos e instituciones que realizan alimentos para personas en situaciones complicadas, ante la crisis sanitaria y lo que esta ha generado en la economía. Tambien agradece a todas aquellas personas que trabajaron recepcionando las mercaderías donadas y realizando el armado de canastas. En total se han entregado más de 400 canastas y varios viajes de productos para diferentes instituciones.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 11 al 17 de abril de 2020

Los frutos nativos se hacen presentes en el mercado

Guayabo y Arazá son sus representantes más significativos

Frutas de hoja caduca: la llegada del otoño trae también la cosecha de frutas nativas como Guayabo y Arazá, que debido a la sequia estival se encuentran con un alto nivel de azucares concentrados. Y no por ser cultivos de baja escala, dejaron de afectarse, al igual que el resto de las frutas en su calibre. En las frutas de carozo solo quedan presentes las ciruelas, con notorios problemas de calidad. En uvas también quedan las ultimas partidas, en donde la disminución en su oferta por la culminación de la zafra, han incrementado sus valores. En manzana la mayor presencia en plaza es de calibres medianos y chicos, con incrementos en sus cotizaciones acentuado para las de mayor tamaño y alto grado de sobrecolor. En peras el escenario de precios se mantiene estable, pero con mayor predominancia de calibres pequeños. Los membrillos, caquis y granadas mantienen buena oferta y precios estables, por estar en plena época y por ende su mejor período de consumo.

Frutas cítricas: en limones el nivel de oferta viene incrementándose, mejorando notoriamente su calidad y calibre, lo que condiciona la paulatina disminución de sus cotizaciones. En naranjas la oferta de las variedades de ombligo como las Navelinas crece semana a semana con respecto a las Valencias. Estas últimas ya están culminando su zafra y por lo tanto su oferta es menor, que por la disminución en la calidad, también descienden sus valores. En mandarinas la oferta también aumenta y por lo tanto los precios descienden, pero lentamente debido a que aún no adentramos a la plenitud de la zafra en esta fruta. Comienzan a aparecer otras variedades y destronan la Satsuma como única presente en el Mercado, al sumarse la Nankou. Esta variedad es muy similar a la Afourer en cuanto a aspecto en coloración, con tonalidades naranjas intensos, pero más temprana en su cosecha.

Hortalizas de fruto: en este grupo se destacan los morrones, rojos mayormente y zapallitos que adquirieron un marcado aumento en sus cotizaciones. El mayor incremento lo tuvo el zapallito, representando un 67% con respecto a la semana anterior, debido a los menores ingresos de partidas provenientes de la zona sur. Esto sucede por la culminación de los cultivos en la gran parte de los productores; a su vez, en aquellos que se mantienen, el cuajado de flores se afectó significativamente por la ocurrencia de temperaturas bajas. Además, la demanda aumento por el mismo efecto, ya que con esta verdura se hacen variadas comidas de olla y «calientes». En morrones también se nota un menor ingreso de partidas provenientes del sur y además adquieren una marcada diferencia de calidad con respecto a los del litoral Norte. Es por esto que partidas salteñas de plantas nuevas, adquieren precios superiores, destacándose aquellos sazonados, gruesos de cáscara y con un intenso y uniforme, ya sea rojo o verde. Contrariamente, los provenientes del sur, se encuentran deshidrataos, con presentaciones desuniformes en calibres, deformados y finos de cáscara.

Esto se debe a la finalización de los cultivos de la zona y la ocurrencia de factores climáticos desfavorables para la especie. En berenjenas, tomates y pepinos el escenario se mantiene estable, disminuyendo la oferta, lo que es acompañado por una menor demanda, por lo que sus valores no presentan grandes cambios.

Frutas de huerta: los melones comienzan a disminuir su calidad, destacándose aquellos tipo larga vida y grandes, que adquieren precios superiores y con incrementos paulatinos en la semana. La sandia es otra de las frutas que ya no es tan frecuente de ver en plaza, aunque aún existen partidas nacionales provenientes de Tacuarembó y Treinta y Tres, las cuales alcanzan precios elevados. En frutillas el precio se mantiene estable, con un escenario de baja oferta por la época en que nos encontramos.

El descenso de temperatura en estas semanas hizo que la planta enlenteciera su metabolismo, bajando así la producción de flores y por lo tanto de fruta. Además, la ocurrencia de precipitaciones ha afectado la calidad debido a la humedad, en donde la mayoría de las partidas que llegan al mercado presentan algún grado de afectación.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Lunes 16 de abril del 2020: La operativa transcurrió de manera medianamente ágil, viéndose resentida la entrada de compradores, según comentarios de operadores referentes. Descendieron los valores de apio de Planta, Brócoli, cebolla de verdeo, coliflor, lechuga Mantecosa, repollo Rojo, tomate Cherry y limón. Aumentaron los valores de apio de Hoja, boniato Arapey/Cuarí, chauchas, caqui, melón Reticulado y manzana Red Delicious. Como novedad ingresaron partidas de frutas nativas como guayabo y arazá, además de mandarinas Nankou con buen contenido de azucares en relación a la acidez.